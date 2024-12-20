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爆防腐劑超標食安事件　南投麻糬老店新廠啟用...盼重建消費信心

▲麻糬名店方愫馨新廠啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲麻糬名店方愫馨新廠啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有著65年歷史的南投知名麻糬品牌「方愫馨」，於今年4月間曾爆發產品防腐劑使用過量的食安事件；業者因而進一步精進員工訓練、更新廠房設備，在19日啟用新廠，同步推出新產品「辣木麻糬」，希望達到國際食品衛生最高標準、重新建立消費者信心。

「方愫馨草屯手工麻糬」於今年4月間被衛福部食藥署驗出麻糬防腐劑使用過量，違反《食品安全衛生管理法》而遭開罰3萬元，當時業者也發布道歉聲明，表示是作業環節上有失誤所導致，針對問題已立即處理改善，往後會更加謹慎；時隔8個月，南投縣長許淑華昨天由方愫馨執行長陳東聖陪同參觀新廠，並與縣議員李洲忠、林憶如、蔡銘軒、唐曉棻、林友友、簡賜勝等來賓一同試吃新產品。

▲麻糬名店方愫馨新廠啟用。（圖／南投縣政府提供）

▲麻糬名店方愫馨新廠啟用。（圖／南投縣政府提供）

▲麻糬名店方愫馨新廠啟用。（圖／南投縣政府提供）

陳東聖說，新廠為提高食品安全衛生，導入數據化品管系統：從原料進廠到成品出貨，每一項設計、操作流程都精細監控，確保產品品質穩定且符合安全標準，未來目標希望明年取得HACCP及ISO22000認證，向社會保證並承諾食品安全，並持續開發符合大眾口味的各種麻糬製品，為傳統產業轉型樹立新的標竿、將台灣傳統米食推向國際市場。

▲麻糬名店方愫馨新廠啟用。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，通常問到草屯最適合的伴手禮，眾人第一個想到的就是方愫馨麻糬；今年雖受到食品檢驗安全的挑戰，但陳東聖化危機為轉機，如今正式開幕並發表新產品辣木麻糬，重新迎接市場的檢驗與挑戰，他感謝業者持續精進食品衛生及精進研發；而縣府對企業的檢驗標準也不會放鬆，將持續把關食品安全，讓消費者都能安心選購優質伴手禮。

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