網友激推！8大必買最「台」伴手禮　TOP1送外國朋友有面子又不踩雷

▲台灣伴手禮豐富多元，深受國內外遊客的喜愛。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／綜合報導

台灣以「美食天堂」著稱，伴手禮更是遊客必買清單，從香氣四溢的台灣茶到寓意吉祥的鳳梨酥，每個都充滿在地特色。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「台灣伴手禮」話題的網路聲量表現，進一步盤點網友熱議的8大伴手禮排行。

根據網路聲量表現，網友熱議第一名伴手禮就是送禮自用兩相宜的「茶葉」。台灣得天獨厚的地理環境孕育出多元茶種，成為享譽國際的「茶葉王國」，就有網友在討論送給外國朋友的伴手禮時提到「台灣的茶文化確實是蠻有名的，很適合拿來送外國人」，不僅是能代表台灣的重要文化之一，獨特的茶種更讓人為之一亮。

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另有網友表示「如果想要送比較特別的茶葉，我推薦梨山紅茶」、「通常外國人比較習慣紅茶」，認為送甘甜、不苦澀的「高山茶」或紅茶類都很有面子且不易踩雷；不過也有人提醒「外國人可能不知道怎麼泡（茶葉）」，建議送「茶包」較為適合，也可以搭配送「台灣茶格芙蕾」、「茶香酥餅」等茶口味的小點心，除了能與茶一起享用外，同樣可展現台灣的獨有文化。

▲在各式各樣的伴手禮中，網友認為有8大伴手禮不能錯過。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

排行第二的傳統點心「麻糬」，也獲得很多人推薦，不僅口感Q彈吃起來有咬勁，而且「價格不貴，料好實在」。有網友分享自己喜愛的店家，表示「每一顆的內餡滿滿，真材實料，味道明確，很有飽足感，是看起來可愛，吃起來療癒的下午茶點心」、「鹹的麻糬也很好吃」，指出近年有不少新興的麻糬店，主打多樣、創新的特色口味，以及精緻又富有巧思的包裝，無論是偏好鹹或甜的口味都能獲得滿足。

講到台灣伴手禮，絕對少不了具代表性的糕餅之一「鳳梨酥」，酸中帶甜的內餡，搭配帶有馥郁奶油香氣外皮，網友盛讚「皮薄又酥，內餡也不會很甜，好吃」、「原汁原味的好味道」，認為其口味多數人都可接受，十分推薦送給初來台灣遊玩的外國朋友享用，又因為烘焙方式及食材選用的各不相同，每顆鳳梨酥都有其獨特的口感，讓各大鳳梨酥品牌的選擇也成為了討論焦點。

