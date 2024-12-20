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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院衝突僵持1小時！陳玉珍強勢清場未遂　一掌拍出黃捷秒飛走

記者陳家祥／台北報導

立法院今（20日）再爆朝野衝突，民進黨立委為反制國民黨通過三大爭議法案，昨成功闖入議場一路佔領議場至上午，直到今上午9點國民黨多路齊發策略奏效，成功突破闖入議場。自關口被突破後，已僵持一小時，但民進黨立委仍持續死守主席台，未讓國民黨得手；過程中，藍委陳玉珍一度強勢清場，將身材嬌小的黃捷拖出主席台前方，一掌揮出後黃捷向後彈走，引發現場驚呼。

▲▼民進黨立委黃捷疑似遭國民黨立委陳玉珍推倒。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨立委黃捷疑似遭國民黨立委陳玉珍推倒。（圖／記者陳家祥攝）

今上午7點一到，民進黨立委仍持續在議場內佔領，藍綠委員在議場外發生零星衝突。隨後8點多時國民黨團先數次嘗試撞門，接著9點時，陸續突破議場障礙，趁著民進黨專心在穩固院長出入口時，自茶水間成功突破闖入。

民進黨幹事長吳思瑤上午在議場發言時說，今天一定要避免在藍白聯手的多數暴力、多數獨裁，造成台灣民主難以回復的損害。

吳思瑤指出，這個會期是預算會期，最重要的是審議明年度中央政府總預算，但在野黨不顧民生、政爭優先，國民黨召委徐欣瑩還黑箱修法、一黨修法，幾分鐘就通過選罷法修法初審，民進黨反對一黨修法的多數獨裁。

在吳思瑤發言過程中，位在2樓記者席的陳玉珍不斷發言干擾，酸吳思瑤怕罷免、民進黨破壞公物闖議場等，更有助理送來麥克風，雙方隔著議場遙相互嗆。

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