多圖／藍營強勢突圍、綠營死守議場　鎖喉、壓制、潑水樣樣來

記者郭運興／台北報導

國民黨今（20日）力拼三大爭議法案三讀，民進黨立委昨晚突襲破窗進入議場，將所有議場出入口封鎖，門鎖孔更填滿三秒膠，8點58分時，立法院長韓國瑜在藍委協助下帶著鎖匠試圖開鎖，議場後門終於打開，但兩側大門民進黨已部署防禦工事，藍委急欲突圍，爆發嚴重推擠衝突，藍綠委互相潑水，綠委賴惠員更與藍委葉元之扭打成一團，藍委廖先翔則用腳鎖住綠委林淑芬脖子。

立法院今日力拼三個爭議性法案三讀，但19日晚上，大批綠委突襲破窗進入議場，佔領主席台，早上7點議場大門打開，國民黨發現所有進入會議室的大門都被民進黨封鎖，民進黨立委則全部聚集在主席台，每人手上戴著麻布手套，顯然有備而來，而議場出入口也架起防禦工事，用滿滿椅子封住。

9點15分時，國民黨立委三路齊發攻進議場，藍委陳玉珍帶起頭盔、徐巧芯戴上手套，民進黨立委則在各個入口阻擋，國民黨數次嘗試撞門，隨後，陸續突破議場障礙，趁著民進黨專心在穩固院長出入口時，國民黨自茶水間成功突破闖入，爆發激烈推擠衝突，藍委葉元之被綠委賴惠員壓制在桌上，而藍委廖先翔則與綠委林淑芬扭打，甚至用腳鎖住對方脖子，雙方更互相潑水，眾多立委一身濕。

綠委鍾佳濱也貼出現場畫面，他表示，力擋國民黨毀憲亂政，佳濱與51戰隊堅守議場側門！即便身上被國民黨從門外噴水，噴到全身濕淋淋，佳濱和51戰隊也會奮戰到底，因為民進黨可以淋濕，但是民主不行。

▼國民黨立委廖先翔與民進黨立委林淑芬於議場扭打。（圖／記者陳家祥攝）

▼民進黨立委賴惠員制伏國民黨立委葉元之。（圖／記者陳家祥攝）

▼國民黨立委陳玉珍戴著頭盔應戰。（圖／記者屠惠剛攝）