美國政府又面臨停擺！　關鍵6問題一次看

▲美國政府可能在21日午夜後停擺，圖為國會大廈。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）公開反對共和黨籍眾院議長強生（Mike Johnson）提出跨黨派政府支出法案，導致法案未表決通過，而新法案在19日晚間再次被否決，這可能導致美國政府在21日午夜後停擺，衝擊耶誕前的經濟活動。

何謂政府關閉？

根據美國憲法，國會擁有掌管財政的權力，這意味著幾乎所有的政府資金決策都在國會完成。國會每年必須在10月1日新財政年度開始之前通過撥款法案，否則政府將因無資金而無法繼續運作。

如果國會未能及時採取行動，眾議院和參議院也可以通過一項稱為「臨時撥款決議」的法案，以短期維持政府運作。國會今年9月採取了這種方式，將最後期限定在12月20日，因此國會必須在20日結束前採取行動，否則資金將中斷，所有非必要政府功能都必須停止。

為何走到這一步？

若按照理想情況，國會的撥款委員會每年應該通過12項針對不同聯邦機構的撥款法案，然後再由眾議院和參議院全體投票通過，最後送交總統簽署成為法律。

不過，現代國會很難順利完成整個流程，國會今年9月就因未能及時完成而選擇通過了一項短期資金延期法案。雖然國會從秋季開始就知道12月20日是最後期限，但直到本週才正式提出避免政府關閉的協議。

共和黨籍的眾院議長強生（Mike Johnson）在17日晚間宣布了這項由國會兩黨領袖達成的協議，將政府資金延長至3月14日，並為農民提供經濟援助，還有受颶風影響地區的救濟。同時，協議還包括國會議員十多年來首次的微幅加薪，最高可達3.8%。

然而，在眾議院還未安排投票前，馬斯克開始在社群平台X上公開批評該法案，川普以及一些極右翼國會議員也反對該計劃，指責其對民主黨過於有利，並批評包括國會加薪在內的部分政策條款，導致法案最終流產。

共和黨人接著匆忙制定滿足川普要求的新版法案，19日仍在眾議院被否決，數十名共和黨人投下反對票，距離20日午夜政府關門的最後期限僅剩1天。

政府什麼時候開始關閉？會持續多久？

如果國會未能在最後一刻採取行動，政府關閉將從21日凌晨12:01開始，影響可能要到23日才會開始出現。

政府關閉可能持續多久很難預測，但由於國會內部分歧和即將到來的耶誕假期，關閉可能會持續一段時間。

喬治亞州共和黨議員格林（Marjorie Greene）在X上發文表示，她支持將政府關閉持續到就職日。

政府關閉會影響哪些部分？

在政府關閉期間，聯邦政府將無法支付數百萬名員工的薪水，包括軍人和預備役人員；數十萬政府員工可能會被迫休假，意味著他們將暫時停止工作，但即便是那些被要求繼續執行必要職責的員工，在關閉期間也不會領到薪水。

美國政府2013年關閉期間，大約有85萬名員工被迫休假，

部分聯邦機構將繼續運作，包括軍事和公共安全單位，例如空中交通管制和運輸安全管理局（TSA）。每個聯邦機構都會制定相關應急計劃，規劃關閉期間的運作模式，以及哪些員工不會被迫休假。

會影響社會保障等福利嗎？

政府關閉期間，社會保障的支票仍將正常發放給全美7300萬人，因為這被視為「強制性」支出，而非國會每年需通過的12項撥款法案之一。

歷史上最長的政府關閉持續了多久？

政府關閉過去40年來，發生過20次，每次至少持續1天；最長的一次關閉也是最近的一次，從2018年12月21日到2019年1月25日，關閉了整整34天。

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