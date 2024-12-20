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美政府關門倒數1天！「川普背書」新版預算案卡關　共和黨人也不挺

▲▼SpaceX第6次點火試射，川普特地到場與馬斯克同框觀摩。（圖／路透）

▲ 舊版跨黨派支出法案在川普與馬斯克公開反對下卡關。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）提出跨黨派政府支出法案，因總統當選人川普及世界首富馬斯克18日公開反對而流產，共和黨人匆忙制定滿足川普要求的新版法案，19日仍在眾議院被否決，數十名共和黨人投下反對票，距離20日午夜政府關門的最後期限僅剩1天。

根據《路透》，此前一份兩黨協議18日在川普與馬斯克施壓下卡關，共和黨領袖匆忙制定新版法案，幾小時後仍在眾議院以174票對235票的結果被否決。

新版法案與舊版差異不大，將政府資金延長至3月，提供1000億美元救災資金並暫停債務。共和黨人捨棄原版部分內容，例如議員加薪及藥品福利管理人新規，在川普要求下，新版還將國家債務上限暫停2年，使他承諾的大幅減稅計劃更容易通過。

但數十名共和黨人投下反對票，導致國會沒有明確計畫避免政府關門。此次投票突顯共和黨內部分歧，明年隨著共和黨掌控白宮和參眾兩院，這種情況恐怕再度浮上檯面。

民主黨人抨擊，該法案是為掩蓋一項對馬斯克等富人有利的減稅措施，同時讓國家背負數兆美元額外債務。即便在眾議院獲得通過，在目前由民主黨控制的參議院通過機率也很低。白宮也表示，總統拜登並不支持該法案。

上次政府關門發生於2018年12月至2019年1月的川普第一任期內，而此次預算案引發的動盪也威脅強生地位。去年因黨內右翼勢力反對時任議長麥卡錫的政府撥款法案，強生意外坐上議長職位，曾數度因無法在黨內獲得足夠支持，不得不靠民主黨幫助通過立法。

強生19日再度嘗試相同策略，但這次未能奏效。當被問及下一步行動，強生未提供細節，僅稱「會想出另一個解決方案」。

►川普、馬斯克聯手反對支出法案　美國政府21日恐關門
►馬斯克出手擋預算案！　民主黨怒批：以為他才是總統

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