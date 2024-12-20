川普、馬斯克聯手反對支出法案　美國政府21日恐關門

▲美國部分聯邦機構將在耶誕節前關閉。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

在美國正副總統當選人川普與范斯（JD Vance），加上特斯拉創辦人馬斯克的強勢施壓下，共和黨籍的眾院議長強生（Mike Johnson）提出的跨黨派支出法案遭否決。若國會未能迅速採取行動，部分聯邦機構恐在耶誕節前關閉。

綜合外媒報導，美國國會兩黨領袖17日為避免20日再度發生部分政府機構關門危機，就可支應到明年3月中的短期預算達成共識，當中包括千億美元援助風災受損農戶，重建倒塌的巴爾的摩跨海大橋與限制對中國投資等項目，但共和黨議員對共識有異見。

▲川普和馬斯克對支出法案表達了強烈反對。（圖／路透）



據悉，川普和馬斯克（Elon Musk）對該方案表達了強烈反對，認為其中包含過多民主黨的政策優先事項，臨時開支必須精簡，別讓參議院多數民主黨黨領袖舒默（Chuck Schumer）和民主黨議員予取予求，最終迫使強生在強烈反對聲浪下承諾重新制定計劃。

如果國會未能及時通過新法案，部分聯邦機構將於21日凌晨12:01開始停擺，在25日耶誕節之前，政府的大部分部門將沒有足夠的資金繼續運作；這將是美國自1980年以來的第15次政府停擺。

根據過去經驗，政府關閉將迫使大約80萬至100萬名非必要聯邦雇員被迫休無薪假。以2019年的停擺為例，兩週內受影響雇員損失的收入估計在18億至36億美元之間，對短期經濟造成顯著衝擊。

美國銀行與高盛的分析師預測，一週的停擺可能使經濟增長減緩0.1%至0.2%，雖然長期影響有限，但對年底的經濟活動仍有干擾。