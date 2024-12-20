馬斯克出手擋預算案！　民主黨怒批：以為他才是總統

▲馬斯克在競選期間力挺川普，如今更在政壇展現影響力。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）上周末在美國陸海軍的美式足球比賽期間，在社群媒體X發布了一張照片，當時球場上的巨型螢幕的畫面上，除了總統當選人川普外，還有副總統當選人范斯、眾院議長強生，而最重要的是他本人也在畫面中。外媒分析，這張照片和馬斯克親自分享它的行為，其背後的象徵意義不言而喻。

根據CNN報導，在這張照片中，馬斯克站在川普（Donald Trump）和范斯（JD Vance）的正後方，位置比強生（Mike Johnson）還要突出；根據法律規定，眾院議長是總統繼任的第三順位。

就在馬斯克發布照片後幾天，他就立刻展現了他在政治上的影響力，和川普、范斯聯手擋下由強生提出並獲得跨黨派支持的預算案，讓美國政府陷入停擺危機。若國會未能及時通過新法案，部分聯邦機構將於21日凌晨12:01關閉。

即使在法案正式公佈前，一些保守派對這項臨時撥款提案已抱持懷疑態度，但馬斯克和他的「政府效率部」（DOGE）主管拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）突然在18日開始在網路上對該法案發起猛烈批評。

馬斯克直言，國會不能通過臨時撥款，這法案看來像一大塊非上等豬肉，任何投贊成票的議員，兩年後都該落選。拉馬斯瓦米則在X貼文指出，這項臨時立法將損害原本聲稱將接受協助的人士，用國債支撐短期開支讓人眼前感覺良好，但實際卻如同對藥物上癮者提供古柯鹼。

CNN指出，馬斯克前所未有的網路影響力似乎徹底摧毀了這項預算案，這是國會內任何共和黨議員都難以做到的。馬斯克在X上發佈了超過100條貼文，抨擊法案中的各種條款，儘管其中一些批評純屬虛假，並經常引用匿名帳戶未經查證的內容。

馬斯克還聲稱政府停擺不會影響關鍵功能。儘管這在某種程度上屬實，但政府停擺會讓經濟損失數十億美元，同時有數百萬名聯邦雇員在節日期間無法領取薪水。

自從馬斯克開始與川普並肩同行後，有關「馬斯克總統」的迷因開始在網路上盛行，憤怒的民主黨人則開始質疑馬斯克是否正在扮演「影子總統」的角色。民主黨眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）批評，「很明顯誰才是真正掌權的人，這個人不是當選總統川普。」

佛蒙特州獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）則說，「民主黨人和共和黨人花了數月時間協商出一份跨黨派協議來為政府提供資金。然而，世界首富、總統馬斯克卻不喜歡它。」