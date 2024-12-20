謊稱剛動手術！男提前登機竟搶緊急出口座位　空姐1招制裁大快人心

▲國外一名男子自稱剛動完手術，提前登機後卻搶占緊急出口座位，而被空姐識破。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國聯合航空一名乘客在搭乘從匹茲堡飛往芝加哥的班機時，以剛做完膝蓋手術為藉口，提前登機並搶占緊急出口座位。男子的伎倆被識破後，機組人員將他的座位換到了後排的中間座位，而這起事件也在Reddit上引發熱議，不少網友大讚機組人員的做法大快人心，並直言男子的行為「活該」。

據《紐約郵報》報導，Reddit網友@wrathofthefonz指出，事發當天，這名乘客並沒有坐在輪椅上，不過他聲稱自己剛做完膝蓋手術，需要特殊協助，藉此獲得了提前登機的資格。然而，男子登機後，卻選擇坐在緊急出口座位，令不少乘客感到十分困惑。

美國聯邦航空管理局（FAA）規定，乘坐在緊急出口座位的的乘客，必須具備在緊急狀況下執行任務的能力，這與他所聲稱的膝蓋傷勢存在明顯矛盾，因此機組人員立刻要求他更換座位，還特別為他安排了一個腿部空間較大的座位。不過，男子卻突然改口，堅稱自己「身體狀況很好」，想繼續坐在緊急出口座位。

儘管如此，機組人員依舊堅持要他換座，最後這名男子被改到了後排的中間座位，而他的妻子則坐在他原本的緊急出口座位。事件曝光後，瞬間在Reddit引發眾多網友熱議。不少人對工作人員的處理表示讚賞，也有人直言男子的行為簡直是「罪有應得」，直呼痛快。