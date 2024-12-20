直擊／機車大鎖+三秒膠封議場內門　徐巧芯化身「鎖匠」帶工具開門

▲國民黨立委徐巧芯嘗試進入議場。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨今（20日）將力拼三讀三大爭議法案，院會前夕，大批綠委成功突破駐守在議場外的藍委，破窗搶佔主席台。今議場大門遭到反鎖，駐衛警現場嘗試多次後仍無法開啟，一直到7點06分，才順利開門。而進入議場後，內門被掛上機車大鎖，後面則是堆滿椅子、鎖孔也被灌入三秒膠。此時藍委徐巧芯化身「鎖匠」試圖開鎖，先是想辦法鑿破強化玻璃，失敗後改用工具嘗試打開大鎖，截稿前尚未成功開啟，徐則表示這需要花一段時間。

國民黨將力拼三讀選罷法修嚴、憲訴法及財劃法等三大爭議修法，而在周一國民黨團「委員會封門三分鐘修法」後，朝野對立升溫，院會前夕，大批綠委成功突破駐守在議場外的藍委，破窗搶佔主席台，並用一個晚上時間，佈置各種阻絕工事。議場二樓內門布置「保鮮膜升級版」，門後則是通往媒體旁聽席，而內門不僅掛上機車大鎖、鑰匙孔也被灌入三秒膠。

而徐巧芯則提著一包工具，先想辦法鑿破門上強化玻璃未果，改用工具嘗試打開大鎖，徐自信滿滿表示，這可以開，只是需要一些時間，更邊開鎖邊受訪，相當有餘裕。

但截至出稿前，徐巧芯仍未成功開門，隨後表示黨團要開會先撤離。目前二樓內門僅強化玻璃微微損傷，仍維持原樣。

▼立院議場大門被鎖。（圖／記者屠惠剛攝）

