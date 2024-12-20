綠委現身議場大門想排隊！　羅智強吼：民進黨怎麼這麼沒水準？

▲民進黨到大門口說要排隊進議場，羅智強一擋多互嗆 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院院會今（2０日）準備處理選罷法等法案，國民黨團為此在議場前夜宿64小時，不過民進黨昨晚9點多偷襲，一群綠委破窗進入議場。今早約6點35分時，綠委陳亭妃、許智傑、蔡易餘忽然出現在議場門口，稱想要來排隊，讓藍委羅智強不滿怒吼，「民進黨怎麼這麼沒水準啊？土匪黨，自己在叫囂！不排隊、又破窗」。經過10多分鐘，多名立委被羅智強轟走了，羅諷刺「老鼠有洞可以鑽、民進黨有窗戶可以鑽」。

為確保20日院會能夠順利進行，國民黨立委自17日下午，就開始在議場前搭起2頂帳篷，更備有充氣床墊、暖爐、桌子等設備，輪班守住議場門口，防止民進黨團搶占主席台或遞案。但民進黨團19日晚間則在議場側門集結，趁藍委不注意時，破壞議場窗戶玻璃，進入到議場內防守。

今早約於6點35分時，綠委陳亭妃、許智傑、蔡易餘忽然出現在議場門口，讓藍委羅智強不滿怒吼，「民進黨怎麼這麼沒水準啊？土匪黨，自己在叫囂！不排隊、又破窗」。綠委諷刺，「啊國民黨怎麼只有你人？」，羅回，「我一個人換你們51個爽啦」，蔡易餘說，「你們這個監視器人來不是就會叫嗎？怎麼沒叫？你們淘寶買的喔？AI勒？」。

雙方不斷在議場前叫囂，經過10多分鐘，多名立委被羅智強轟走，羅諷刺「老鼠有洞可以鑽、民進黨有窗戶可以鑽」。