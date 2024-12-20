與李坤城爆口角　徐巧芯怒比中指嗆「垃圾黨」

記者陳家祥／台北報導

國民黨今（20日）力拼要三讀三大爭議法案，但昨晚民進黨立委突圍成功，破窗進入議場，並在議場各出入口設下重重阻礙，還用大鎖鎖門、黏三秒膠破壞門鎖，意圖阻擋藍委進入議場。上午7點一到，藍委及部分綠委、媒體都被阻擋無法進入議場，藍委徐巧芯更與綠委李坤城更發生口角爭執，徐不滿被李批詐騙，最後離場前比中指怒嗆垃圾黨。

▲國民黨立委徐巧芯比中指。（圖／記者陳煥丞攝）



今上午7點一到，立院議場大門打開後，藍委及部分綠委、媒體都被阻擋無法進入議場。徐巧芯一度帶著工具上到2樓要設法幫記者打開記者席的門，但最終未果，且國民黨召開黨團大會討論對策，因此藍委們陸續先撤離議場。

在離場過程，徐巧芯與李坤城爆發爭執。徐批，讓所有媒體的第四權沒有辦法發揮，用機車大鎖鎖住台灣的新聞自由，「就是民進黨他媽幹的好事」，請大家記得這一天，以後民進黨跟你們講什麼都是騙局。

李坤城則反嗆，國民黨禮拜一也鎖住內政委員會，不讓媒體進去啊，當天沒有任何媒體、沒有任何官員，誰都沒有；徐巧芯反嗆，「有讓媒體進去拍，不然那些畫面是哪裡來的？」一旁的羅智強則幫腔，「土匪爬窗去啦！」

接著徐巧芯說，你們民進黨在樓上就是鎖記者，不用再講了啦；李坤城則反嗆，「你們才是小偷、詐騙，都是國民黨」。徐說，請問詐騙了嗎？詐騙在哪？國民黨詐騙在哪裡？李批，「大家都知道啊！國民黨有詐騙啊！強行通過的法案就是詐騙啊！」

羅智強怒嗆，「你們就是輸不起啦！回去找賴清德爬窗戶啦」；徐巧芯則說，「你們只會爬窗敲窗拿大鎖鎖住媒體的第四權，就是民進黨才會做的事」。徐一邊講一邊走，李坤城說，「講到詐騙就心虛就回頭了！我從來沒有講過你」，徐則怒比中指回應，怒嗆「比你中指啦！垃圾黨！」