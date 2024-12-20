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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘談夜襲議場「《島嶼再天光》從今夜起」　「別在歷史時刻缺席」

▲▼綠委闖入議場，佔領主席台。（圖／翻攝自Threads／黃捷）

▲綠委闖入議場，佔領主席台。（圖／翻攝自Threads／黃捷）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨今（20日）將力拼三讀三大爭議法案，而在周一國民黨團「委員會封門三分鐘修法」後，朝野對立升溫，院會前夕，大批綠委成功突破駐守在議場外的藍委，破窗搶佔主席台。民進黨團總召柯建銘表示，《島嶼再天光》就從今夜起，台灣人民不要在歷史關鍵時刻缺席，院會國民黨排前三案：選罷法、憲法訴訟法、財劃法，未來一個月是國家存亡關鍵時刻。

柯建銘表示，藍白的如意算盤：第一、週二先行排隊守住立法院前門，待明天早上七點立法院開門，搶先佔領主席台。第二、週二程序委員會排案，明天院會前三案為選罷法、憲法訴訟法、財劃法。第三、在韓院長配合下，不做任何發言，用極短時間強行通過以上三法。

柯建銘指出，民進黨團不得不在九點以迅不掩耳，破窗進入議場後門進入立院，先行佔領主席台，讓在前門的國民黨不及反應，白排三天。未來一個月12/20到1/21立法院院休會前，是守護民主守護台灣最關鍵時刻。

柯建銘直言，第一、選罷法通過就是沒有罷免，大眾皆知，如此藍白與中國唱和下，未來三年可恣意妄為提出毀憲亂台的各種法案，徹底破壞台灣民主，憲政體制，讓DPP無法執政，國家必亡，惡質至極!台灣人民你不自救嗎？大家站出來吧。

第二、憲法訴訟法，徹底破壞憲政體制釋憲制度，讓大法官無法釋憲，以後藍白恣意訂定任何違憲法案，皆為合憲性！有如一把利刃，插在憲法心臟。

柯續指，第三、財劃法，破壞財政紀律，從中央搶6612億給地方，搶錢不負義務，老人年金、健保、捷運、軌道建設等公共建設要負責嗎？如此必違憲，但KMT憲法訴訟法通過後就都合憲，中央缺錢無法執政，所有社會福利、長照等皆無法做，生靈塗炭，台灣人民會接受嗎？

柯建銘強調，最後全球大變局時刻，川普對中國加增關稅，中國經濟崩盤，台灣是民主的第一島鏈，台積電居全球科技關鍵地位，中國最廉價的就是操控藍白，這是全球民主國家的危機。島嶼再天光，台灣人民站出來，最後一個月，救台灣，救全球民主！

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