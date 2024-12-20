快訊／立院議事人員開不了門！綠委疑從內反鎖　花6分鐘才打開

記者崔至雲／台北報導

民進黨立委晚間突襲立法院，打破玻璃進入議場，希望藉此阻擋明天將表決的三項法案，今（20日）早民進黨又忽然出現在議場門口，試圖想要「排隊」進入議場，藍委羅智強怒轟，「你們都破窗了，幹嘛還排隊」。7點整時，議事人員在3名駐衛警陪同下要來開議場大門，但疑似因昨晚闖入的民進黨立委從內部將門鎖住，駐衛警現場嘗試多次後仍無法開啟，一直到7點06分，才順利開門。

▲民進黨到大門口說要排隊進議場，羅智強一擋多互嗆 。（圖／記者屠惠剛攝）



昨晚9點多偷襲，一群綠委破窗進入議場。今早約於6點35分時，綠委陳亭妃、許智傑、蔡易餘忽然出現在議場門口，稱想要來排隊，讓藍委羅智強不滿怒吼，「民進黨怎麼這麼沒水準啊？土匪黨，自己在叫囂！不排隊、又破窗」。經過10多分鐘，多名立委被羅智強轟走了，羅諷刺「老鼠有洞可以鑽、民進黨有窗戶可以鑽」。

時間到了早上7點，駐衛警陪同議事人員前來要打開議場大門，由於現場記者、排隊委員擠在大門前，還特別提醒門是向外推開，要現場人員移動一下位子。不過經過一分多鐘，議事人員開不了門，疑似被民進黨從內部反鎖，議事人員被駐衛警護送走後，再過幾分鐘，才有議事人員從內部打開，議事大門才順利開啟。

