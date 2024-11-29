利百代與萊爾富聯手打造平鎮新地標　彰顯企業社區共融精神

▲位於桃園平鎮工業區的利百代國際實業，近期園區內落成百代平鎮商業大樓，一樓與萊爾富合作開設平鎮百代店，為地區注入全新活力與發展機會。（圖／利百代提供，下同）

消費中心／綜合報導

利百代國際實業位於桃園平鎮工業區，積極推動園區資產活化，為平鎮地區注入全新活力與發展機會。近期，園區內百代平鎮商業大樓全新落成，象徵著這片5800坪土地再利用計畫大成功。

▲百代平鎮商業大樓一樓和萊爾富合作開設平鎮百代店，象徵著企業與社區共融。



百代平鎮商業大樓不僅被視作利百代轉型的標誌性建築，更展現了企業與社區共融的精神，其中大樓一樓空間選擇與知名便利商店品牌萊爾富合作，開設了平鎮百代店，成為了園區員工與周邊居民便利購物的新選擇。這家全新的萊爾富門市融合了利百代歷史與創新精神，店內設計採用利百代元素作為裝飾亮點，搭配主題牆面，組成了特色場域吸引顧客拍照打卡；此外，門市設有舒適的用餐區，並以活潑的互動設計，提升顧客的休憩與社交體驗。

▲▼萊爾富平鎮百代店不僅是周邊居民的消費新選擇，店內還設有主題牆面可以拍照打卡。

平鎮百代店門市旁也將引入與電動車充電業者合作經營的超級充電站，這將是平鎮區第一座大型充電站，宣示迎接電動車時代的來臨，利百代超前部署提供更多元的服務選擇，不僅大大提升了消費便利性，也為環保交通與綠色能源的普及做出貢獻。百代平鎮商業大樓二、三樓的規劃也展現了利百代的雄心壯志，未來將引進餐飲業、特色商店等多樣化業態，為地方經濟注入新的活力。

從文具產業起家的利百代，憑藉深厚根基，近年積極投入多元發展，百代平鎮商業大樓的落成，成為推動平鎮地區繁榮的重要里程碑。未來，利百代將繼續攜手更多合作夥伴，推進經濟發展，帶動地方創新，像是利百代與萊爾富攜手，以便利購物、創新服務與多元發展為核心，正是在平鎮工業區描繪新的未來藍圖，展現其改變與領航的決心。