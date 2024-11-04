早餐神隊友上線啦！健康無負擔的早餐最佳選擇

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一日之計在於晨，街訪突即隊帶來全新企劃「早餐吃什麼」的街頭調查！早餐一向被視為一天中的關鍵餐點，但在現代忙碌的生活節奏中，許多人為了多睡一會兒，常常簡單吃過甚至略過早餐，趕著上班或上學的人潮中，究竟有多少人在早晨從容地享用一頓健康早餐？即新聞街訪團隊特別深入街頭調查，揭開上班族和學生們的早餐真相！

一連問了多位上班族男女、職業婦女，發現大家早上都忙著趕去上班、上課，便利的現成早餐成了大多數人的選擇，西式、中式各有人愛，其中不少人為了維持身材、控制體重會選擇輕食，像是三明治或是御飯糰，但其實這些看似健康的輕食，都是暗藏的「碳水怪獸」，吃了容易血糖飆升反而不利體態控制。

也有人曾經雄心壯志地挑戰「自製健康早餐」，烤土司、煎蛋、沖咖啡，以為能省錢又健康，結果…一個月後，他們就向「便利早餐」投降了，看來「早起做早餐」這件事，比想像中還更需要超人的毅力啊！

有職業婦女長期幫小孩早餐準備穀片配牛奶方便又快速就可以準備好，大人小孩都可以在家吃完早餐，街訪突即隊小編雅憶大讚她很聰明，選穀片配牛奶當早餐符合衛福部的三大營養比例，比起常見的蛋餅、飯糰等早餐的營養更均衡。

穀片吃起來脆脆又甜甜，經常讓人誤會是油炸食品或覺得加很多糖，其實不然，大品牌的穀片是精心挑選穀物後，簡單蒸熟再烘焙所製成，和油炸類的零食不一樣，是好吃又健康的食物，選對穀片適量食用，對身體不會有太大負擔。

街頭訪談調查發現，民眾對於健康早餐的了解還不夠，街訪突即隊邀請高紹庭營養師，從專業角度提供均衡早餐該具有哪些條件：

第一，均衡的營養素：像是「醣類、脂肪、蛋白質」三大營養素，市面上早餐店常見的早餐，例如鐵板麵、飯糰等，都是醣類、脂肪過多，但是蛋白質太少，這些都不算健康的早餐選擇。

第二，攝取足夠的膳食纖維與微量營養素：一般來說，大家比較會注意到「醣類、脂肪、蛋白質」三大營養素，但常常忽略掉的沒有熱量的膳食纖維、維生素、礦物質，因此沒有特別準備的話，都會很難達到一日需求量。

第三，避免過度加工的食物：過度加工的早餐，像是小熱狗、香腸、雞塊等。在加工過程中會流失微量營養素、維生素和礦物質，而且內含太多食品添加物，對身體造成負擔。

看完營養師的專業解說，是不是對健康早餐有了更深入的認識，但不知道從何下手調整呢？

其實要吃得健康、美味又方便、快速，一點都不難！小編雅憶推薦「家樂氏日本纖穀脆 鮮摘草莓」，這款由全麥燕麥烘烤製成的纖穀脆，含有玉米片、南瓜子、葡萄乾等好料，不僅富含維生素及膳食纖維等，更有以獨家冷凍乾燥技術製成的草莓乾，一口咬下，滿滿的草莓香氣和美味瞬間爆發！

街訪突即隊更在街頭進行了驚喜試吃「家樂氏日本纖穀脆 鮮摘草莓」，香氣十足、口感豐富立刻圈粉，路人朋友們大讚「口感蠻好的」、「很好吃」，而且營養價值也很完整，小編雅憶說「它的脂質20%、蛋白質20%、碳水化合物60%，完全符合營養師建議的組合」，「家樂氏日本纖穀脆」這款日本人氣穀物脆，不僅保留穀物原型、營養豐富，還超方便準備，讓每天的健康早餐輕鬆無負擔！

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