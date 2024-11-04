　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

早餐神隊友上線啦！健康無負擔的早餐最佳選擇

▲▼街訪突即隊,早餐,家樂氏纖穀脆鮮摘草莓。（圖／取自影片）

消費中心／綜合報導

一日之計在於晨，街訪突即隊帶來全新企劃「早餐吃什麼」的街頭調查！早餐一向被視為一天中的關鍵餐點，但在現代忙碌的生活節奏中，許多人為了多睡一會兒，常常簡單吃過甚至略過早餐，趕著上班或上學的人潮中，究竟有多少人在早晨從容地享用一頓健康早餐？即新聞街訪團隊特別深入街頭調查，揭開上班族和學生們的早餐真相！

▲▼街訪突即隊,早餐,家樂氏纖穀脆鮮摘草莓。（圖／取自影片）

一連問了多位上班族男女、職業婦女，發現大家早上都忙著趕去上班、上課，便利的現成早餐成了大多數人的選擇，西式、中式各有人愛，其中不少人為了維持身材、控制體重會選擇輕食，像是三明治或是御飯糰，但其實這些看似健康的輕食，都是暗藏的「碳水怪獸」，吃了容易血糖飆升反而不利體態控制。

▲▼街訪突即隊,早餐,家樂氏纖穀脆鮮摘草莓。（圖／取自影片）

也有人曾經雄心壯志地挑戰「自製健康早餐」，烤土司、煎蛋、沖咖啡，以為能省錢又健康，結果…一個月後，他們就向「便利早餐」投降了，看來「早起做早餐」這件事，比想像中還更需要超人的毅力啊！

▲▼街訪突即隊,早餐,家樂氏纖穀脆鮮摘草莓。（圖／取自影片）

▲▼街訪突即隊,早餐,家樂氏纖穀脆鮮摘草莓。（圖／取自影片）

有職業婦女長期幫小孩早餐準備穀片配牛奶方便又快速就可以準備好，大人小孩都可以在家吃完早餐，街訪突即隊小編雅憶大讚她很聰明，選穀片配牛奶當早餐符合衛福部的三大營養比例，比起常見的蛋餅、飯糰等早餐的營養更均衡。

▲▼街訪突即隊,早餐,家樂氏纖穀脆鮮摘草莓。（圖／取自影片）

▲▼街訪突即隊,早餐,家樂氏纖穀脆鮮摘草莓。（圖／取自影片）

穀片吃起來脆脆又甜甜，經常讓人誤會是油炸食品或覺得加很多糖，其實不然，大品牌的穀片是精心挑選穀物後，簡單蒸熟再烘焙所製成，和油炸類的零食不一樣，是好吃又健康的食物，選對穀片適量食用，對身體不會有太大負擔。

▲▼街訪突即隊,早餐,家樂氏纖穀脆鮮摘草莓。（圖／取自影片）

街頭訪談調查發現，民眾對於健康早餐的了解還不夠，街訪突即隊邀請高紹庭營養師，從專業角度提供均衡早餐該具有哪些條件：

第一，均衡的營養素：像是「醣類、脂肪、蛋白質」三大營養素，市面上早餐店常見的早餐，例如鐵板麵、飯糰等，都是醣類、脂肪過多，但是蛋白質太少，這些都不算健康的早餐選擇。

第二，攝取足夠的膳食纖維與微量營養素：一般來說，大家比較會注意到「醣類、脂肪、蛋白質」三大營養素，但常常忽略掉的沒有熱量的膳食纖維、維生素、礦物質，因此沒有特別準備的話，都會很難達到一日需求量。

第三，避免過度加工的食物：過度加工的早餐，像是小熱狗、香腸、雞塊等。在加工過程中會流失微量營養素、維生素和礦物質，而且內含太多食品添加物，對身體造成負擔。

看完營養師的專業解說，是不是對健康早餐有了更深入的認識，但不知道從何下手調整呢？

▲▼街訪突即隊,早餐,家樂氏纖穀脆鮮摘草莓。（圖／取自影片）

▲▼街訪突即隊,早餐,家樂氏纖穀脆鮮摘草莓。（圖／取自影片）

▲▼街訪突即隊,早餐,家樂氏纖穀脆鮮摘草莓。（圖／取自影片）

其實要吃得健康、美味又方便、快速，一點都不難！小編雅憶推薦「家樂氏日本纖穀脆 鮮摘草莓」，這款由全麥燕麥烘烤製成的纖穀脆，含有玉米片、南瓜子、葡萄乾等好料，不僅富含維生素及膳食纖維等，更有以獨家冷凍乾燥技術製成的草莓乾，一口咬下，滿滿的草莓香氣和美味瞬間爆發！

▲▼街訪突即隊,早餐,家樂氏纖穀脆鮮摘草莓。（圖／取自影片）

▲▼街訪突即隊,早餐,家樂氏纖穀脆鮮摘草莓。（圖／取自影片）

街訪突即隊更在街頭進行了驚喜試吃「家樂氏日本纖穀脆 鮮摘草莓」，香氣十足、口感豐富立刻圈粉，路人朋友們大讚「口感蠻好的」、「很好吃」，而且營養價值也很完整，小編雅憶說「它的脂質20%、蛋白質20%、碳水化合物60%，完全符合營養師建議的組合」，「家樂氏日本纖穀脆」這款日本人氣穀物脆，不僅保留穀物原型、營養豐富，還超方便準備，讓每天的健康早餐輕鬆無負擔！

快來瞭解無負擔的健康早餐—家樂氏纖穀脆吧！►https://reurl.cc/A2Yv8j

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「3年級壓軸題」一堆人想開根號！律師搖頭：心算5秒解出來
銀杏最快明晨轉中颱！周末環流雨彈炸4地
吳忠達戰死烏克蘭「不會開募款專戶」！　原因曝光
有簽協議！父遺願「給小妹1億元」大哥反悔　她卻輸了
大谷翔平1.4億元紀念球將展出　101證實了
台中男童遭撞亡…2駕駛各3萬交保　父悲喊「2人都沒道歉」
兩女星後台吵架！謝盈萱認了是本人　楊謹華「走心」：說我們演技

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

日式時髦早餐！在台日本名人示範學生時期最愛營養美味　跟日劇演得不一樣！

早餐神隊友上線啦！健康無負擔的早餐最佳選擇

7-11高雄新開「愿橋門市」複合店！引進五星主廚現做餐飲

全家開賣青森蘋果霜淇淋！新品甜點「蘋果紅茶閃電泡芙」半價吃

「達美樂X起家雞」聯名了！吃得到韓式年糕披薩、洋釀地瓜薯條

網驚呼比演唱會還難搶！「德國雙人」雙11超殺優惠這一物必買

小薯買1送1、薯餅免費送！麥當勞「11大優惠券」本周限定

蘋果怎麼挑才好吃？「屁股」越平越好　採買、保存秘訣大公開

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

黃聖依結婚17年「薪水全上交富豪尪」　他曝「銀行沒餘額」全換收藏品！

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

颱風來襲！家裡全淹水　一招自製「滑水道」輕鬆清

國道賓士轎車插進貨車尾　車頭夾扁駕駛卡車內不治

偶像的偶像！T1 Faker第五冠到手　昔拒中國240億挖角「為別人的目標」

早餐神隊友上線啦！健康無負擔的早餐最佳選擇

7-11高雄新開「愿橋門市」複合店！引進五星主廚現做餐飲

全家開賣青森蘋果霜淇淋！新品甜點「蘋果紅茶閃電泡芙」半價吃

「達美樂X起家雞」聯名了！吃得到韓式年糕披薩、洋釀地瓜薯條

網驚呼比演唱會還難搶！「德國雙人」雙11超殺優惠這一物必買

小薯買1送1、薯餅免費送！麥當勞「11大優惠券」本周限定

蘋果怎麼挑才好吃？「屁股」越平越好　採買、保存秘訣大公開

超狂！三上悠亞加入台籃夢想家　將擔任啦啦隊及開球嘉賓

鳳梨老婆認了「打算生小孩」！　鬆口做人進度：平安健康最重要

開瑪莎拉蒂仍每天扣千元投資！周冠男：趁年輕逼到極限

鐵門緩緩升起以為有猛獸　「短腿胖貓咪」現身5口吃掉一大塊肉

23.8萬！金馬獎得主將獲得「超帥頂級奢華電輔車」24K金標誌上身

台灣-聖露西亞夥伴關係商展　台灣館首辦台露AI論壇互動踴躍

台北夜跑⋯身邊「顯眼黃衣男」竟是林柏宏！　男神親開口約跑

國安局報告「日本自公聯盟喪失穩定執政基礎」　仍友台、聚焦內政

颱風前撿到「溼答答小貓」！暖男拎住脖子送醫治療　決定收編疼愛

我國船員可在歐盟船隻工作　航港局助海大及高科大獲比利時認可

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

消費熱門新聞

蘋果怎麼挑才好吃？採買、保存秘訣大公開

麥當勞「11大優惠券」本周限定

全聯買1送1來了！還有11元搶家電

「達美樂X起家雞」聯名披薩、點心一次看

全家開賣「青森蘋果霜淇淋」！

摩斯最新2款北海道漢堡全門市開吃

三商炸雞限時19天炸雞桶買1送1

統一麵送出10萬旅遊金　全台灣最幸運縣市大公布

2大外送平台「暫停22縣市外送服務」　凌晨0時起實施

網驚呼比演唱會還難搶！「德國雙人」雙11超殺優惠這一物必買

7-11高雄新開「愿橋門市」複合店

施打肉毒首重「純淨」度避免抗藥性

麥當勞5大夯品買1送1限時26天開跑

囤咖啡時間到了！7-11買7送7、全家買3送3

更多熱門

相關新聞

結合2024台灣設計展展域空間「台南早餐生活節」登場

結合2024台灣設計展展域空間「台南早餐生活節」登場

第2屆「台南早餐生活節」在睽違3年之後，即將2日至3日登場，在台南市美術館二館帶來一場空前的早餐設計饗宴，2日至3日前來美術館二館觀賞的民眾，除了可欣賞台灣設計展精彩作品，還可以體驗台南迷人的早餐文化，感受視覺味覺雙饗宴。

專注力不夠影響工作靠喝這個集中

專注力不夠影響工作靠喝這個集中

營養師教你自製「優格燕麥杯」

營養師教你自製「優格燕麥杯」

細肩帶女求外送員借錢吃飯！全場歪樓

細肩帶女求外送員借錢吃飯！全場歪樓

街訪突即隊「知識大會考」挑戰有史最高難度

街訪突即隊「知識大會考」挑戰有史最高難度

關鍵字：

街訪突即隊早餐家樂氏纖穀脆鮮摘草莓

讀者迴響

熱門新聞

快訊／銀杏凌晨生成恐中颱　今變天「下最大」地區曝

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

台科技大廠裁半數員工！「富爸爸」撤資走人

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

銀杏颱風侵台機率曝　最新各國路徑出爐

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

日氣象廳：銀杏最快「這天」接近台灣南部

內事不決問張昭！東吳重臣墓確定在南京 兩枚金印認定身份

律師突感慨「時光倒流不會考大學」　點名2職業：超賺

緊盯颱風！「她一看播報員怪怪的」全場驚呆

寧夏夜市樂喊「整修完成」　遊客到現場傻眼

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光

台中男童遭二度撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

連恩遺體「防腐處理」運回英國　

更多

最夯影音

更多

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

黃聖依結婚17年「薪水全上交富豪尪」　他曝「銀行沒餘額」全換收藏品！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面