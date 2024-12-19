　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連兩起新車撞車事故「皆調度疏失」　台鐵提3改善要懲處

▲▼台鐵EMU900型區間車進洗車線撞鐵桿。（圖／讀者提供）

▲台鐵EMU900型區間車進洗車線撞電桿。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵一天連2起「撞車」事故，今(19日)上午潮州基地一列EMU3000型新自強號，準備進行例行檢修時撞上止衝擋，車頭鼻頭蓋受損；下午一列EMU900型區間車在花蓮準備進入洗車線時撞上電桿，車頭毀損且出軌。台鐵公司表示，兩起事件為調車引導疏失，後續將檢討懲處並強化考核。

台鐵今天一天內連發生兩起列車撞車事故，今上午10時10分，一列EMU3000型編組在潮州基地庫內整備線，準備辦理例行性檢修時，竟發生碰撞止衝檔意外，導致車頭鼻頭蓋受損，所幸無人員受傷，該起事件不影響行車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵EMU3000型在潮州基地發生衝撞止衝擋意外，車頭受損。（圖／讀者提供）

今下午14時21分一列4026次EMU900型區間車完成載客任務後，在花蓮機務段調度進入洗車線，由於洗車線無電車線，列車進入洗車線需由調車機推進，並由調車人員引導，竟也發生撞車意外，車頭直接撞上電桿嚴重毀損。

台鐵公司說明，今上午10時潮州基地調車機將ED3410編組推進至整備線16股停放欲進行編組電池一級檢修，因調車人員誤判停車位置與距離，致編組撞上南端止衝擋，造成ED3410車輛鼻頭蓋撞擊止衝擋破損。

另下午14時21分EMU900型區間車也發生撞車事故，台鐵說明，因花蓮站調車作業進入花蓮機務段庫內洗車線1股洗車，發生碰觸止衝擋，致ED9011型前端受損二軸出軌事故。經初步調查均屬車站進行調車作業未遵章辦理調車作業引導車輛進入段內整修線所致，該二件調車作業均無造成人員受傷。

▲▼台鐵EMU900型區間車進洗車線衝撞電桿，車頭毀損。（圖／讀者提供）

▲台鐵EMU900型區間車進洗車線衝撞電桿，車頭毀損。（圖／讀者提供）

台鐵強調，該事故發生後，台鐵公司立即依規定通報交通部及相關單位，該案已由運安處進行詳細調查，並針對事故原因檢討提出具體改善措施，以及釐清責任嚴懲不貸，以避免再次發生。

針對兩起事件，台鐵提出三項改善措施，包括第一，全面查核調車作業落實記錄；第二，如有未依調車規定落實情形，除調車作業人員懲處外，相關主管未盡督導之責將予以嚴懲；第三，立即辦理調車作業再教育，並加強考核管理。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／全聯惡火9人罹難！三樓一次找到5具遺體
「這可能是最後合約」！詹子賢感性談續留兄弟想法
父喪玩到頭七前1天才回國　富二代「4地2房」遺產剩1半
快訊／全聯倉儲惡火奪4命　互益營造發聲了
快訊／板南線一度異常！忠孝復興站塞爆畫面曝
快訊／雲豹宣布「最強保全」離隊
快訊／全聯惡火增至4死！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／板南線一度異常！忠孝復興站塞爆　乘客傻眼：像跨年一樣

《幀數拿你沒辦法》釋放創造力！世新大學數媒系大三生秀實力

連兩起新車撞車事故「皆調度疏失」　台鐵提3改善要懲處

最低-4.1度！玉山被霧淞染白　3000公尺+登山路線實施雪季措施

「別想占我兒便宜！」婆婆要求AA制　媳婦1招反擊...上千人讚爆

弟弟一進浴室「就超過1小時」她納悶！網曝經驗：只有男人懂男人

「5種食材」千萬別冷藏！營養師揭恐怖後果：發霉長菌還可能致癌

女友回租屋處沒穿內衣！他擔心「被室友男友看光」　網戰翻了

才把定位關閉！「男友1舉動」她喊沒自由　一票狂勸：為何不分手

明短暫回溫！周六午後急凍探12度　下周一全台有雨

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

【美式大賣場價格牌的祕密】4個符號標記透露銷售訊息

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

快訊／板南線一度異常！忠孝復興站塞爆　乘客傻眼：像跨年一樣

《幀數拿你沒辦法》釋放創造力！世新大學數媒系大三生秀實力

連兩起新車撞車事故「皆調度疏失」　台鐵提3改善要懲處

最低-4.1度！玉山被霧淞染白　3000公尺+登山路線實施雪季措施

「別想占我兒便宜！」婆婆要求AA制　媳婦1招反擊...上千人讚爆

弟弟一進浴室「就超過1小時」她納悶！網曝經驗：只有男人懂男人

「5種食材」千萬別冷藏！營養師揭恐怖後果：發霉長菌還可能致癌

女友回租屋處沒穿內衣！他擔心「被室友男友看光」　網戰翻了

才把定位關閉！「男友1舉動」她喊沒自由　一票狂勸：為何不分手

明短暫回溫！周六午後急凍探12度　下周一全台有雨

放話跟黃聖依補辦婚禮！楊子被吐槽「離了怎辦？」竟回：跟別人

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

快訊／全聯惡火9人罹難！三樓一次找到5具遺體　全是男性

快訊／文化大學砍人後籌不到10萬元　醒吾科大男改5萬交保

砸363萬裝修　商家消失工程拖1年「爛尾」！他有家歸不得怒報警

持修才得金曲獎　放話組男團：我的舞蹈比較前衛

「這可能是最後合約」詹子賢感性談續留兄弟想法

狂投三分球讓NBA比賽變難看？　主席：重點是進攻多樣性

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

樓上太吵！恐怖鄰偷信用卡、水費帳單　掃描建檔放「仇人資料夾」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

IG知名甜點店老闆身亡！友人爆：欠債+負評壓力大

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

冬至吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

工典甜點「自救會成員550人↑」　網錯愕

快訊／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

不兼差想「月入5萬塊」！過來人：6w準時下班

日妹來台當啦啦隊　被「台灣人不會提早到」改變

周杰倫門票加價1萬2　他收檢舉通知惱羞：都看完了

國文模擬考「銀蠹魚游出來」　答案惹怒高中生

冷氣團發威！他聽同事談8年前「台北冷到下雪」驚呆

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

更多熱門

相關新聞

台鐵「一天兩撞」！新自強號檢修衝撞止衝擋　鼻頭蓋受損

台鐵「一天兩撞」！新自強號檢修衝撞止衝擋　鼻頭蓋受損

台鐵一天連2起事故，今下午一列EMU900型區間車在花蓮準備進入洗車線時，撞上電桿，車頭毀損，今上午潮州基地也發生一列EMU3000型新自強號，準備進行例行檢修時，也撞上止衝擋，車頭鼻頭蓋受損。

高雄「4車連環撞」現場慘況曝光！

高雄「4車連環撞」現場慘況曝光！

快訊／台鐵EMU900型區間車「撞電桿」　車頭毀損畫面曝

快訊／台鐵EMU900型區間車「撞電桿」　車頭毀損畫面曝

宜蘭站月台竟有大便！台鐵查到了：80歲女性拉屎後搭車離開

宜蘭站月台竟有大便！台鐵查到了：80歲女性拉屎後搭車離開

日光東照宮「三猿燈座」進駐南港　台鐵攜手東武鐵道推周遊券

日光東照宮「三猿燈座」進駐南港　台鐵攜手東武鐵道推周遊券

關鍵字：

台鐵EMU900型EMU3000型事故車頭受損調車疏失懲處

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

即／全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

確定了！詹子賢拒台鋼高薪　續留兄弟

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

陳子豪確定離開兄弟！新東家待確認

IG知名甜點店老闆身亡！友人爆：欠債+負評壓力大

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面