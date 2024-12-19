連兩起新車撞車事故「皆調度疏失」　台鐵提3改善要懲處

▲台鐵EMU900型區間車進洗車線撞電桿。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵一天連2起「撞車」事故，今(19日)上午潮州基地一列EMU3000型新自強號，準備進行例行檢修時撞上止衝擋，車頭鼻頭蓋受損；下午一列EMU900型區間車在花蓮準備進入洗車線時撞上電桿，車頭毀損且出軌。台鐵公司表示，兩起事件為調車引導疏失，後續將檢討懲處並強化考核。

台鐵今天一天內連發生兩起列車撞車事故，今上午10時10分，一列EMU3000型編組在潮州基地庫內整備線，準備辦理例行性檢修時，竟發生碰撞止衝檔意外，導致車頭鼻頭蓋受損，所幸無人員受傷，該起事件不影響行車。

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今下午14時21分一列4026次EMU900型區間車完成載客任務後，在花蓮機務段調度進入洗車線，由於洗車線無電車線，列車進入洗車線需由調車機推進，並由調車人員引導，竟也發生撞車意外，車頭直接撞上電桿嚴重毀損。

台鐵公司說明，今上午10時潮州基地調車機將ED3410編組推進至整備線16股停放欲進行編組電池一級檢修，因調車人員誤判停車位置與距離，致編組撞上南端止衝擋，造成ED3410車輛鼻頭蓋撞擊止衝擋破損。

另下午14時21分EMU900型區間車也發生撞車事故，台鐵說明，因花蓮站調車作業進入花蓮機務段庫內洗車線1股洗車，發生碰觸止衝擋，致ED9011型前端受損二軸出軌事故。經初步調查均屬車站進行調車作業未遵章辦理調車作業引導車輛進入段內整修線所致，該二件調車作業均無造成人員受傷。

▲台鐵EMU900型區間車進洗車線衝撞電桿，車頭毀損。（圖／讀者提供）

台鐵強調，該事故發生後，台鐵公司立即依規定通報交通部及相關單位，該案已由運安處進行詳細調查，並針對事故原因檢討提出具體改善措施，以及釐清責任嚴懲不貸，以避免再次發生。

針對兩起事件，台鐵提出三項改善措施，包括第一，全面查核調車作業落實記錄；第二，如有未依調車規定落實情形，除調車作業人員懲處外，相關主管未盡督導之責將予以嚴懲；第三，立即辦理調車作業再教育，並加強考核管理。

