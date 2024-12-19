台鐵「一天兩撞」！新自強號檢修衝撞止衝檔　鼻頭蓋受損

▲台鐵EMU3000型在潮州基地發生衝撞止衝檔意外，車頭受損。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵一天連2起事故，今下午一列EMU900型區間車在花蓮準備進入洗車線時，撞上電桿，車頭毀損，今上午潮州基地也發生一列EMU3000型新自強號，準備進行例行檢修時，也撞上止衝檔，車頭鼻頭蓋受損。

台鐵頻傳「撞」況，今上午10時10分，一列EMU3000型編組在潮州基地庫內整備線，準備辦理例行性檢修時，竟發生碰撞止衝檔意外，導致車頭鼻頭蓋受損，所幸無人員受傷，該起事件不影響行車。

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▲台鐵EMU3000型新自強號撞上止衝檔受損。（圖／讀者提供）

此外，台鐵今下午14時45分一列4026次EMU900型區間車完成載客任務後，在花蓮機務段調度進入洗車線，由於洗車線無電車線，列車進入洗車線需由調車機推進，並由調車人員引導，卻發生撞車意外。

據了解，疑似是調車機駕駛與調車人員間聯繫疏失，導致列車沒有停車，超過警戒線、衝出止衝檔，直接撞上電桿。

對此，台鐵公司說明，該兩起事故都是在無電車線區域，列車採調車機車推進，調車機車駕駛需聽從調度人員指揮，因發生疏失，導致衝撞止衝檔，兩起事件在調查後會懲處，也會要求現場改善，並要求調車落實相關調車SOP，並請各分區進行調車作業考核。

▼台鐵EMU900型區間車進洗車線撞鐵桿。（圖／讀者提供）