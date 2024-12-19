高雄4車連環撞現場慘況曝　廂型車煞不住車頭全毀！1人送醫

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區澄清路今（19）日發生一起四車連環撞車禍，1輛廂型車因煞車不及，撞上前方自小客車，偏向後又遭另一車道上的吊車追撞，又波及另一輛車，事故導致4車受損，1人受傷送醫，所幸意識清醒。

▲高雄「4車連環撞」，現場慘況曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起車禍發生在今日上午9時23分，42歲陳姓男子駕駛白色自小客車行駛於澄清路外側車道，當時正有一輛車從路邊起動，陳男因而減速，結果後方廂型車駕駛顏男見狀煞車不及撞上陳男車輛，導致陳男往前又撞上前方26歲王女駕駛的自小客車。

▲▼「4車連環撞」慘況曝，廂型車煞不住車頭毀！釀1人送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

而顏男廂型車碰撞後，偏移至內側車道，同向內側車道的吊臂車駕駛35歲楊男來不及煞停，又從後方追撞廂型車。事故導致廂型車車頭嚴重毀損。

警方獲報後到場測繪，經實施酒精呼氣測試，現場4位駕駛酒測值皆為零，顏男身體多處擦挫傷送往長庚醫院治療，送醫時意識清醒，另三位駕駛皆無受傷。

初步研判顏姓男駕駛不依規定保持前、後車距離（違反道路交通管理處罰條例第58條第1項第1款規定，可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰），至於詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。