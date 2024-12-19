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32歲女整口「只剩4顆牙」！　她崩潰：變醜還無法正常吃飯

▲朱小姐只剩4顆牙。（圖／翻攝自微博）

▲朱小姐只剩4顆正常的牙齒。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖南嶽陽一名32歲的朱小姐近日飽受牙疼困擾，牙齒掉到只剩下4顆。她表示，不僅沒辦法正常吃飯，顏值也受到了影響，最終在家人的陪同下，到醫院就診。醫師指出，朱小姐的牙齡已有80歲，而罪魁禍首是侵襲性牙周炎。

據《極目新聞》報導，朱小姐表示，自她22歲開始，牙齒就不斷鬆動，甚至脫落，一開始以為是個意外，沒想到這種情況一直持續，讓她感到害怕，到醫院做了全身檢查，也沒有明顯疾病，最後影響到生活，才至大醫院檢查。

朱小姐的主治醫師表示，必須待患者的牙周狀況穩定後，才為她做了全口種植修復， 3個月後，朱小姐戴上了「新牙」，生活逐漸恢復正常。

▲朱小姐全口種植修復後。（圖／翻攝自微博）

▲朱小姐全口種植修復後。（圖／翻攝自微博）

醫師表示，侵襲性牙周炎是發生在全身健康的年輕人、疾病進展快速、有家族聚集性的一類牙周炎，也稱為青少年牙周炎、快速進展性牙周炎，「侵襲性牙周炎最大的特徵是發病年齡早、疾病進展快，甚至有在11、12歲就出現牙齒鬆動移位，甚至脫落的情況。」

醫師提醒，侵襲性牙周炎早期症狀輕微，一開始可能只是口臭、牙痛、牙癢、牙齦出血等，所以容易被忽視，或被認為因壓力過大導致，只是簡單吃些消炎藥對付過去，但是這種牙周炎往往來勢兇猛，病情發展十分迅速，「所以當您或家人有以上症狀時，特別是在吃飯時，感覺牙齒虛浮無力，甚至出現牙齦腫痛、牙齒移位的情況，那就千萬別忍著，或是自己胡亂吃藥了，盡快就醫，別延誤了最佳的治療時期。」

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