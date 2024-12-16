赴華韓國遊客「暴增900%」！　陸媒：「張家界」長滿了韓國人

▲韓國知名諧星金元孝（左）、李仲勳（右）在張家界跳K-pop。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

韓國知名旅行社近日公開一份統計，5月中國遊的預訂量，較去年同期暴增608%，熱門目的地主要是張家界、芙蓉鎮等，其中知名電影《阿凡達》取景地的張家界，更是韓國人最愛的景點。相關話題「赴華韓國遊客人數暴增900%」也衝上陸媒熱搜。

據《瀟湘晨報》報導，韓國某旅行社指出，為了因應張家界跟團遊需求激增，多家韓國旅行社近期推出了，從地方機場出發，前往張家界的旅行團，到今年9月的張家界跟團遊預訂率已經達到60%，整體韓國旅客赴華旅行的訂單量暴漲900%。

▲張家界。（圖／CFP）

不僅如此，韓國知名諧星金元孝、李仲勳14日也到張家界國家森林公園旅遊，他們一行人遊覽了百龍天梯、袁家界迷魂台、《阿凡達》取景地干坤柱等景點，陶醉於景區內一根一根的峰柱。兩人感嘆道，「此生能見到這樣的風景，實在太榮幸了！」

報導指出，張家界城市國際形象宣傳片《我的家，你的世界》近日上線，在韓國又掀起了一陣張家界熱，張家界週末機場更是擠滿了韓國遊客，讓不少陸媒直呼「張家界長滿了韓國人」。

▲▼兩人讚嘆張家界的景色。（圖／翻攝自微博）

一名韓國旅行社的公關經理先前表示，中國從11月8日開始，將韓國列入「單方免簽證」政策對象，並在11月30日將停留時間，延長到了30天，政策推出後，在韓國旅遊界掀起不小波瀾，免去了辦理簽證的複雜手續和費用，「相當於所有旅遊產品都便宜了6萬韓元，最快明天就能去中國，這也是開創性的。」

韓國人赴華旅遊需求迅速釋放，尤其是2至3晚的短期旅行，旅遊產品預訂量暴增。數據顯示，越來越多的韓國年輕人，開始將中國作為旅遊目的地，偏好度也逐漸上升，韓國赴華旅遊諮詢和預約者中，20歲到40多歲的人大幅增加。