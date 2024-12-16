　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

赴華韓國遊客「暴增900%」！　陸媒：「張家界」長滿了韓國人

▲▼韓國遊客在張家界跳K-pop。（圖／翻攝自微博）

▲韓國知名諧星金元孝（左）、李仲勳（右）在張家界跳K-pop。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

韓國知名旅行社近日公開一份統計，5月中國遊的預訂量，較去年同期暴增608%，熱門目的地主要是張家界、芙蓉鎮等，其中知名電影《阿凡達》取景地的張家界，更是韓國人最愛的景點。相關話題「赴華韓國遊客人數暴增900%」也衝上陸媒熱搜。

據《瀟湘晨報》報導，韓國某旅行社指出，為了因應張家界跟團遊需求激增，多家韓國旅行社近期推出了，從地方機場出發，前往張家界的旅行團，到今年9月的張家界跟團遊預訂率已經達到60%，整體韓國旅客赴華旅行的訂單量暴漲900%。

▲▼張家界。（圖／視覺中國）

▲張家界。（圖／CFP）

不僅如此，韓國知名諧星金元孝、李仲勳14日也到張家界國家森林公園旅遊，他們一行人遊覽了百龍天梯、袁家界迷魂台、《阿凡達》取景地干坤柱等景點，陶醉於景區內一根一根的峰柱。兩人感嘆道，「此生能見到這樣的風景，實在太榮幸了！」

報導指出，張家界城市國際形象宣傳片《我的家，你的世界》近日上線，在韓國又掀起了一陣張家界熱，張家界週末機場更是擠滿了韓國遊客，讓不少陸媒直呼「張家界長滿了韓國人」。

▲▼赴華韓國遊客數量暴增900%。（圖／翻攝自微博）

▲▼兩人讚嘆張家界的景色。（圖／翻攝自微博）

▲▼赴華韓國遊客數量暴增900%。（圖／翻攝自微博）

一名韓國旅行社的公關經理先前表示，中國從11月8日開始，將韓國列入「單方免簽證」政策對象，並在11月30日將停留時間，延長到了30天，政策推出後，在韓國旅遊界掀起不小波瀾，免去了辦理簽證的複雜手續和費用，「相當於所有旅遊產品都便宜了6萬韓元，最快明天就能去中國，這也是開創性的。」

韓國人赴華旅遊需求迅速釋放，尤其是2至3晚的短期旅行，旅遊產品預訂量暴增。數據顯示，越來越多的韓國年輕人，開始將中國作為旅遊目的地，偏好度也逐漸上升，韓國赴華旅遊諮詢和預約者中，20歲到40多歲的人大幅增加。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
萬里擺巨石陣儀式！　神秘宗教據點曝
LIVE／上海副市長華源一行抵台！　林奕華接機
快訊／淡水男「汽油朝身體潑」　鄰居全身燒傷亡
影／「地表最強戰車」高清照曝光！
衝撞館長健身房！賓士男回老家陳屍同輛車上
台北女遭詐5300萬！　房子沒了
陳梅慧之死「排除陰謀論」！　關鍵曝光
邱鎮軍連推壓頭4次！許智傑臉部掛彩　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

董明珠曝「第一個五年」對賭「雷軍輸」　小米空調侵權賠格力223萬

赴華韓國遊客「暴增900%」！　陸媒：「張家界」長滿了韓國人

陸奧運冠軍之子11歲身高136公分　決定打「生長激素」惹議

陸網傳「撞球媛」出沒球館邊摸邊打　劇情反轉！女子喊告：惡意曲解

18歲少年嚼檳榔8年！瓜子臉慘變「方塊臉」　網驚：以為特效

深圳灣38歲女子墜亡告別式取消　民眾掛白布「真相何在？」

上海前台資連鎖麵包店　停牌21個月後確定下市

藏了20年！爺爺生前就為孫女買好結婚禮物　她淚：這份愛無價

「小白村」驚爆詐騙！逾300名白血病人救命錢遭捲走　金額逾1.3億

表兄妹結婚生2孩！21年後婚姻被判無效　網怒批：太不負責

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

幫女友買小卡從北殺到高雄！　顯示售完→店員神助攻大反轉

董明珠曝「第一個五年」對賭「雷軍輸」　小米空調侵權賠格力223萬

赴華韓國遊客「暴增900%」！　陸媒：「張家界」長滿了韓國人

陸奧運冠軍之子11歲身高136公分　決定打「生長激素」惹議

陸網傳「撞球媛」出沒球館邊摸邊打　劇情反轉！女子喊告：惡意曲解

18歲少年嚼檳榔8年！瓜子臉慘變「方塊臉」　網驚：以為特效

深圳灣38歲女子墜亡告別式取消　民眾掛白布「真相何在？」

上海前台資連鎖麵包店　停牌21個月後確定下市

藏了20年！爺爺生前就為孫女買好結婚禮物　她淚：這份愛無價

「小白村」驚爆詐騙！逾300名白血病人救命錢遭捲走　金額逾1.3億

表兄妹結婚生2孩！21年後婚姻被判無效　網怒批：太不負責

董明珠曝「第一個五年」對賭「雷軍輸」　小米空調侵權賠格力223萬

恐奪千命！90年最強氣旋橫掃法小島災情曝光　災民：宛如核爆

林子瑄混血愛犬戶外散步初體驗　熊爸親授幼犬社會化撇步

快訊／南韓檢方「再度傳喚」尹錫悅出席調查！

BMW「下一代3系列」可能長這樣！電動版i3併售、最快2026年開賣

長274公分！上網賣「大村鯨下顎骨」開價66萬　船長下場曝

NBA新紀錄！勇士、獨行俠合砍48顆三分球　K湯繳本季最佳表現

「只是沒人發現」　寶萊塢巨星阿米爾罕承認偷偷退出影壇

雙城論壇上海副市長抵台！機場外爆衝突　男抗議台灣國遭警架離

趨勢科技公布2025資安預測報告　AI應用催生更多詐騙手法

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

大陸熱門新聞

18歲少年嚼檳榔8年！瓜子臉慘變「方塊臉」

新婚男險掉嫖娼陷阱！報警反把妻送入牢

表兄妹結婚生2孩！21年後婚姻被判無效

藏了20年！爺爺生前就為孫女買好結婚禮物

「小白村」驚爆詐騙！逾300名白血病人救命錢遭捲走

女兒養到18歲！悲情男一驗DNA驚覺不是親生的

上海前台資連鎖麵包店　停牌21個月下市

陸網傳「撞球媛」出沒球館邊摸邊打 劇情反轉！女子喊告：惡意曲解

30歲男狂腹瀉2週！糞便驚見「鬼臉」在蠕動

教兒子寫功課「險氣死」！陸男呼吸困難送醫

深圳灣38歲女子墜亡告別式取消 民眾掛白布「真相何在？」

陸首提上周解放軍台海行動　兩岸10艦對峙

陸客病危家屬來不了？陸委會：未提申請

陸奧運冠軍之子11歲身高136公分 決定打「生長激素」

更多熱門

相關新聞

男友出旅費「去歐洲家族旅遊」　妹子心動！過來人勸退

男友出旅費「去歐洲家族旅遊」　妹子心動！過來人勸退

不少家庭都會舉辦家庭旅遊，凝結家人之間的向心力，一名女網友表示，和男友交往7年，期間曾經多次和男友的家人一起國內旅遊，甚至還有一次國外旅行，彼此相處都很融洽。明年男友一家計劃跟團去歐洲旅行，男友希望她也能一同前往，並說會再贊助她旅費，讓她很猶豫。

原民會「看見太陽回娘家」體驗原民文化

原民會「看見太陽回娘家」體驗原民文化

託運行李等超久？地勤揭「免錢妙招」優先卸貨

託運行李等超久？地勤揭「免錢妙招」優先卸貨

超狂！好市多「連郵輪之旅也有賣」

超狂！好市多「連郵輪之旅也有賣」

歐盟批准羅馬尼亞與保加利亞加入申根區

歐盟批准羅馬尼亞與保加利亞加入申根區

關鍵字：

中國旅遊張家界韓國遊客旅遊湖南

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾里20萬交保

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

鄭文燦砸1.2億蓋「大違建」　張善政甩鍋前朝留爛攤

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

曾開車衝撞館長健身房！賓士男驚傳過世

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面