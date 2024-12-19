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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

霸凌通報平台上線1周　行政院：收到53案、中央地方都有

▲▼行政院,中華民國政府機關。（圖／記者季相儒攝）

▲行政院也傳出霸凌案件，目前都已立案調查。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

行政院傳出霸凌情事，公關處莊姓處長疑涉職場霸凌、秘書處徐姓處長被爆料霸凌身心障礙工友。對此，行政院發言人李慧芝說，兩案都已立案調查。另外，日前上線的霸凌申訴平台，接獲多少案件？李說，該平台從12月13日到18日為止，收到53件案子，包括中央、地方還有法人、事業機構、公私立學校都有。

針對院內爆出的兩件霸凌案，李慧芝表示，初步審核後，兩起霸凌案件都立案調查，會進一步展開立案後的調查程序，按部就班處理。她強調，調查工作要先釐清事實，有些匿名檢舉的案件要先確認被害者身份跟在職情形，找到當事人後才可以啟動調查。

媒體追問，兩位處長是否還在現職？李慧芝說，目前這兩案都在調查中，一切都依法在進行，由於在調查中，沒有辦法任意調動同仁的職務。

李慧芝表示，加上是匿名爆料，所以無法找到申訴者，所以才會有具名申訴的平台，可以第一時間保護當事人，也可以更快速了解案件過程、釐清真相，也可以更快速處理。

而未來匿名檢舉的部分，是否也會受理？李慧芝說，現在各部會與行政院收到的許多檢舉案都是匿名，因希望確保大家都能在友善職場工作，會由因應小組處理匿名案件，但因匿名檢舉還需要確認事證等，會花較多時間，因此仍鼓勵大家盡量使用人事總處霸凌通報平台具名申訴。

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