恆春警長警廣分享防詐 「假投資」成詐騙最常見手法

▲恆春警分局分局長郭懷澤在警廣高雄台分享詐騙案例 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春警分局統計11月詐騙案中，以假投資案件最多，年齡多集中於20至50歲的青壯年，職業以服務業為主，分局長郭懷澤受邀參加警察廣播電台高雄分台舉辦的防詐騙專題節目，並在節目中提醒民眾注意，避免被騙。

恆春警分局表示，近年來，隨著科技迅速發展，詐騙集團的手法不斷翻新，從投資陷阱、假網拍到假交友等詐騙形式層出不窮，利用人性弱點進行攻擊。經統計轄內11月至今，共發生詐欺案件17件，財損高達新臺幣414萬元，其中以假投資案件造成的損失最為嚴重，達271萬元，占總財損的65％；而在警政署「打詐儀表板」顯示，常見的詐騙方式還包括釣魚簡訊、假中獎、假網拍及假交友等手法。

警方從受害者的特徵分析，年齡多集中於20至50歲的青壯年，職業以服務業居多，顯示此群體因經濟活躍及對科技產品的頻繁使用，成為詐騙目標的高危險群。

為加強防範詐騙宣導，恆春警分局分局長郭懷澤日前受邀參加警察廣播電台高雄分台舉辦的防詐騙專題節目。分享近期詐騙案件的最新手法與防範對策，並針對轄區內高發的假投資、釣魚簡訊詐騙進行詳細說明，提醒民眾保持警覺。

恆春警分局表示，針對詐騙案件高發的情況，警方提醒民眾務必保持警覺，遇到任何涉及金錢交易或要求提供個人資訊的情況，應冷靜查證。此外，對於看似高額回報的投資機會，務必提高警惕，避免落入詐騙陷阱。警方建議民眾可利用165或數發部官方LINE防詐，以及善用內政部警政署「打詐儀表板」防詐案例解析，增強自身防範意識，建構更安全的社會環境。