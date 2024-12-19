曝民眾黨六都支持度剩不到10％　黃揚明：要說谷底恐怕言之過早

▲柯文哲昔日帶領民眾黨黨公職成員向支持者一鞠躬致歉。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，民眾黨支持度也連帶受到衝擊，近日台灣民意基金會與美麗島兩份民調，支持度皆大幅下降，而TVBS公布的六都民調，民眾黨支持度更是跌到10％以下。對此，媒體人黃揚明18日表示，只有「腰斬」可以形容此民調趨勢，猶如「一朝回到（柯P）參選前」，對民眾黨而言，從年初的高峰到年底的低谷，猶如雲霄飛車一般，要說已是谷底，恐怕還言之過早，民眾黨與柯文哲之間的共生關係，才是考驗的起點。

黃揚明表示，被羈押禁見的民眾黨主席柯文哲，18日向北院聲請解除通信禁令，有媒體報導，此舉是柯有意請辭黨主席。不過，目前並無任何民眾黨官方管道能證實此一訊息。

黃揚明表示，對民眾黨而言，這個冬天肯定比寒流來襲更冷上百倍。附圖是TVBS民調中心最近一個月陸續公布的六都市長滿意度民調中，政黨交叉分析表的今年1到2月、11到12月民眾黨六都政黨支持度數據對比。

黃揚明指出，民眾黨在台北市從18％變8％、新北市從15％變9％、桃園市：19％變8％、台中市從17％變8％、台南市從15％變5％、高雄市從13％變5％。

黃揚明再指，TVBS民調中心前一波的六都民眾黨支持度是在去（2023）年的3月間陸續完成，當時台北市12％、新北市8％、桃園市9％、台中市8％、台南市6％、高雄市7％，而柯文哲正式宣布參選總統則是在去年5月20日，只有「腰斬」兩個字可以充分形容此民調趨勢，猶如「一朝回到（柯P）參選前」。

▼黃揚明分析民眾黨六都政黨支持度。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

接著，黃揚明補充，另外，台灣民意基金會例行民調，今年1月民眾黨政黨支持度22.5％、12月政黨支持度11.9％。而美麗島電子報國政民調，今年1月民眾黨政黨支持度14.4％、12月政黨支持度5.7％。

黃揚明直言，對民眾黨而言，要說此時已是谷底，恐怕還言之過早，畢竟柯文哲相關司法案件尚未被起訴，到底還有多少案情細節會隨著起訴被揭露，都還是未知數，對一個才5歲的第三勢力政黨，從今年初的高峰到今年底的低谷，猶如雲霄飛車一般。

黃揚明說，不過，可以觀察到的另一個趨勢是，藍綠的支持度並沒有因民眾黨的崩跌明顯增加，表態中立的民眾卻大幅增加，也就表示多數民眾黨支持者轉趨觀望。

黃揚明再說，就下一場2026選戰布局來看，民眾黨完全沒有樂觀的本錢，縣市長能守住現有版圖（新竹市、金門縣）已是萬幸，兩者都守不住是合理推論；議員部分只求席次能穩定成長，過去那些「N＋1」的規劃，都成海市蜃樓，甚至，可能因政治獻金爛帳案糾纏，發生募款困難等窘況。

最後，黃揚明強調，柯文哲何時起訴？辭職與否？黨內如何處理後續狀況，肯定會是未來幾週的新聞熱點，但民眾黨與柯文哲之間的共生關係，現在才是考驗的起點。

▼民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

