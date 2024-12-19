柯文哲聲請「解除通信禁令」為辭黨主席？　吳子嘉曝真實目的

▲北檢第10次提訊民眾黨主席柯文哲。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率弊案， 9月5日羈押禁見至今，柯文哲16日卻突然向台北地院聲請「解除禁止通信」，法官徵詢檢方意見，至今天尚未裁定。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉18日表示，這樣做的好處，律師可以看到所有起訴書內容，了解全盤資料，讓自己有更充分的時間準備，面對接押庭大戰。他強調，如果要跟辭職黨主席掛起來，真的太牽強，這就是民眾黨人一些奇異的幻想。

吳子嘉於節目《關鍵時刻》表示，柯文哲聲請解除通信禁令，是律師設計的一個攻防策略，根據自身經驗，這樣做的好處，柯文哲律師可以看到所有起訴書的內容，聲請當然會被駁回，只剩下不到兩個禮拜也沒什麼意義。

吳子嘉表示，其實柯文哲這個舉動是為了後面的接押庭，因為地院如果要開接押庭，內容是相同的，等於是先做一次攻防，知道現在地院、檢方的態度，雖然一定是要押他，但過程中，檢方在取證的過程中，他能了解全盤的資料，讓自己有更充分的時間來準備，面對接押庭大戰。

接著，吳子嘉談到「柯文哲辭黨主席」，他認為，外界推論，柯文哲辭黨主席任人宰割，這個是一般人的推論，辭黨主席這件事跟法律無關，只是政治動作。

吳子嘉說，至於解除通信禁令是法律動作，但北檢或地院應該還是不能同意柯文哲，因為橘子還在外面，同案被告在逃的話，柯還是有串供之虞，所以羈押跟解除通信禁令，這兩個其實是同一件事情。

吳子嘉指出，柯文哲為了解除通信禁令，才創造辭黨主席這個理由，可是如果真的只為了這個理由，其實可以很清楚跟檢察官或法官寫一個單獨聲請函，請檢察官代傳遞辭職書就好了。

吳子嘉直言，如果要用解除通信禁令跟辭職黨主席掛起來，真的太牽強了，不知道是哪個人幫柯文哲想出來的點子，民眾黨有很多怪異的現象。

最後，吳子嘉強調，柯文哲只要想辭黨主席，寫一個狀紙附上辭職書給檢察官，一定都會同意幫忙代轉，不用聲請什麼解除通信、大張旗鼓搞這些有的沒的，這就是一些柯文哲律師、民眾黨人奇異的幻想。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼吳子嘉。（圖／記者黃克翔攝）