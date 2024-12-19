陳智菡稱木可小物非政治獻金　四叉貓挖去年FB文：選戰經費自己募

記者黃翊婷／綜合報導

「戰狼小姐姐」立院民眾黨團主任陳智菡等人，被指控利用網紅帶貨手法，吸引選民捐贈政治獻金，再透過折扣碼從中抽佣分潤。陳智菡18日駁斥政治獻金跟木可競選小物完全不同；但網紅四叉貓挖出陳智菡去年12月的臉書貼文質疑，去年販售木可好物時，陳在臉書上寫著「KP選戰經費自己募」，怎麼隔了1年卻變成「一般民間公司的販售行為」。

▲四叉貓挖出陳智菡去年12月的臉書文章並提出質疑。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡Vicky）

外傳調查局發現民眾黨利用「網紅帶貨」銷售手法，藉由黨內高知名度人物吸引選民捐贈政治獻金，再用「折扣碼」發KP競選小物，進而從中抽佣分潤，陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨台北市議員黃瀞瑩、民眾黨新聞部主任吳怡萱恐因涉嫌違反《政治獻金法》轉列被告。

陳智菡18日發聲澄清，強調「政治獻金歸政治獻金、木可小物歸木可小物」，競選期間推出的競選小物，有一部分是進入政治獻金，後期推出木可競選小物純粹是商業販售行為，並非政治獻金；17日在調查局時，調查官詢問最後有無需要補充，她很明確表示，這個基本事實必須釐清，政治獻金跟木可競選小物是不一樣的概念，若不把這件事釐清，其實就是在入人於罪，而且是非常嚴重擾民的行為。

▲外傳陳智菡（左）、許甫（右）恐因涉嫌違反《政治獻金法》轉列被告。（資料照／記者屠惠剛攝）

不過，網紅四叉貓（本名劉宇席）18日在臉書發文，並貼出陳智菡去年12月2日的臉書文章質疑，陳智菡當時在臉書販售木可好物時，在臉書文章中寫著「KP選戰經費自己募」，留言區有粉絲詢問夫妻倆為何一起露面，陳還回覆「出來募款」，怎麼隔了1年之後，忽然就變成「一般民間公司的販售行為」，甚至反過來質疑，把商業行為講成政治獻金是偷換概念。

四叉貓表示，這些從頭到尾都是陳智菡自己寫的文章、留言，「這樣也要怪我們囉」、「我是建議智菡姐不要這麼急著解釋給大家聽，去講給法官聽就好，法官信不信比較重要，反正我是不信啦」。而對於四叉貓的質疑，陳智菡目前尚未做出相關回應。