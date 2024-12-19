麼麼噠！男子狂傳訊息給已婚女同事…遭開除　他辯：又沒性暗示

▲ 女同事時常收到楊昆的訊息。（示意圖／VCG）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽宣城一名70後（1970年後出生）的男子楊昆（化名）近日遭指控，時常傳訊息騷擾已婚女同事，內容包含「我想妳」、「麼麼噠」、「喜歡妳」等，有女同事不堪其擾而離職。該公司也因此開除楊昆，卻遭他求償賠償金，雙方進而鬧上法院。

據《大象新聞》報導，該公司列出楊昆脫序的行為，工作中經常遲到、不按時打卡、不服從主管、早退、與同事發生爭執、多次騷擾女同事，「在女同事多次拒絕，和警告的情況下，仍多次傳送一些曖昧訊息，甚至利用工作之便，截取多張監控下，女同事的畫面，並在凌晨4點多傳送給本人。

該公司指出，楊昆行為已構成用語言進行挑逗，讓女同事無法安心工作而提出離職，對女同事的工作生活造成了重大影響，導致女員工家屬來公司鬧事，嚴重影響公司在外形象，公司經理找他談話後，仍不改正，因此解除與楊昆勞動契約的行為合法。

▲法院認為，公司開除楊昆違法。（示意圖／CFP）

楊昆辯稱，自己並沒有騷擾女同事，並沒有使用輕佻、下流的語言或舉動，對同事進行騷擾。他還表示，「喜歡妳、麼麼噠」等流行網路用語，僅表達個人的欣賞和讚美之情，並沒有性暗示，也沒有其他過激言論。

相關聊天截圖顯示，楊昆向已婚女同事傳送過，「昨天下午看到妳手舉成愛心，頂著烈日和郭熱情交談，看了妒忌死了，因為喜歡妳，所以感到很彆扭。」

法院認為，該公司提交的證據不足以證明，有必要與楊昆解除勞動合約，因此該公司解除與楊昆的勞動契約屬違法，並須支付楊昆經濟補償金39510元（人民幣）。

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