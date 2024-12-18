安徽代孕一條龍「還能訂製卵妹」　清華、北大正妹400萬起跳

▲中國大陸非法代孕猖獗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

中國安徽省一間非法代孕中心近日遭檢舉，背後運作的地下產業鏈震驚外界，從挑選「卵妹」、非法取卵、胚胎移植到販售出生證明，整個生育過程「一條龍」包辦，甚至有清華大學、北京大學等高學歷女大生可供「定制」，價格最高可達90萬元人民幣（約新台幣402萬元）。官方15日發布通報，已逮捕5名涉案嫌犯，並針對公職人員涉案情況展開調查。

綜合陸媒報導，該非法代孕機構位於安徽合肥肥東縣，由安徽佑銘醫療科技有限公司營運，對外宣稱提供醫療諮詢及生殖健康服務，但實際上私設「手術室」與「實驗室」，暗中進行非法代孕活動。檢舉人指出，該公司在合肥市帝景灣別墅區設立手術室，進行取卵與胚胎移植手術，代孕一名嬰兒的費用高達70萬元人民幣以上，並根據客戶需求提供學歷、血型及外貌條件「定制卵妹」，若選擇清華、北大等名校高才生，價格更高達90萬元人民幣起跳。

爆料者透露，該機構與公職人員及醫療體系有所勾結，參與其中的醫師多來自公立醫院，並協助提供出生證明等文件，整個生育產業鏈橫跨合肥、南京、蘇州等地。公司老闆張某擁有多個戶籍身份，其親屬更被指為亳州市某局副支隊長，涉嫌入股並參與違法活動。

打拐志願者上官正義曾潛入該機構暗訪兩個多月，揭露該機構取卵後將卵子冷罐運送至一街之隔的實驗室進行囊胚培養，隨後再由代孕者接受胚胎移植。他指出，該機構幾乎每天都有手術進行，參與的醫師不僅來自本地，也有來自上海的專業醫師，顯示非法產業鏈的規模與複雜程度。

警方接獲舉報後展開突擊搜查，並當場帶走10多人調查，現場發現手術台、輪椅等設備及多名年輕女性。官方表示，已對5名涉案嫌犯採取刑事強制措施，並強調將嚴肅查辦，無論涉及到誰，一經查實絕不姑息。

事實上，根據中國大陸法律，醫療機構和醫務人員嚴禁實施任何形式的代孕技術；然而，非法代孕活動屢禁不止。今年8月，山東青島一地下「代孕實驗室」也曾被揭發，涉案公司與三甲醫院醫師勾結，進行非法取卵和移植手術，負責人叢某已被逮捕，涉案醫護也遭到吊銷執業證書等處罰。