分手砲後懷胎4月！無緣婆婆護兒嗆「自己想辦法」：東西在妳身上

▲高雄林姓女子分手後發現懷孕，找前男友理論時和無緣的婆婆爆發爭執。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

高雄一名林姓女子和劉姓男友分手後發現懷孕，懷疑小孩是劉男的，挺著4個月的肚子找親友一同到劉男任職的超商，想叫他負責，卻在門口遇到等兒子下班的劉母，雙方爆發爭執。事後林女提告指控劉母罵她「智障白痴」，不過法官勘驗現場錄音，聽到劉母只嗆林女「你們自己去想辦法，這個東西是在你們身上」，判劉母無罪。

判決指出，林女和劉姓男友分手後發現懷孕，找了姑姑、姑姑男友一同到劉男任職的超商外，想找劉男談判，正好在店門口遇到等兒子下班的劉母，雙方發生爭執，林女不滿劉母罵她「智障白痴」，憤而將劉母告上法院。

全案審理時，劉母否認罵林女「智障白痴」，她只是認為林女肚子裡的小孩不是她兒子的，因為兩人已經分手很久了。

法官勘驗案發時的錄音檔，發現劉母對林女表示「你們自己去想辦法，這個東西是在你們身上，你到現在四個月了，再來跟我講」、「你事情做一做才要來誣賴」、並指女方「有那麼低能嗎？要給別人玩弄嗎」等語，確實沒有提到「智障白痴」。

不過林女堅稱劉母真的有罵，表示當時雙方吵起來，劉母罵說「你們○○(林女)是不是『智障白痴』啊！都已經幾歲了，還不知道說會有小孩這種事」，姑姑反問劉母「妳罵她，那妳是不是又罵到妳兒子」，劉母也回應「對啊！他們兩個都是智障白痴啊」。

法官認為，就算劉母有說，也僅是劉母對林女懷孕、要求劉男負責而感到不滿，在衝突時對林女做出短暫的言語攻擊，頂多只破壞林女的「名譽感情」，也就是林女對自我名譽的主觀感受，並非刑法名譽權保障的範圍，判劉母無罪。可上訴。