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歷史YTR凌晨收2封信　一起床「頻道被刪了！」網友喊扯：4月才被盜

▲YTR李天豪頻道被盜。（圖／翻攝自臉書／李天豪）

▲李天豪YT頻道被移除。（圖／翻攝自臉書／李天豪）

記者施怡妏／綜合報導

知名歷史YouTuber李天豪帳號被刪了！今年4月他才發文，YT帳號被盜，詐騙集團還囂張開直播，如今帳號因違反YouTube《有害與危險內容處理政策》，頻道被移除了，當時他正在熟睡，完全不知道發生什麼事，目前已經提出申訴，希望頻道能夠盡快恢復。

李天豪老師在臉書發文，12月18日凌晨03:39收到一封來自YouTube的信件，通知他的頻道出現異常活動。信件內容指出，「有人似乎未經你的允許，擅自發布或編輯影片，或是更改頻道名稱或設定」。當時他正在熟睡，並未立即查看這封信。

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大約半小時後，凌晨04:09李天豪又收到第二封來自YouTube的信件，信件內容指出，「我們已完成審查，並發現內容嚴重或屢次違反 YouTube《有害與危險內容處理政策》。因此已將頻道從YouTube移除。」

李天豪表示，在這段期間內他並未進行任何操作，頻道就被刪除。目前他正積極提出申訴，希望能夠恢復頻道，但在此期間，頻道無法觀看，請大家見諒，「我所有的影片資源都有備份，各位的權益不會受到影響，只是事發突然需要時間處理，請見諒」。

PTT上也有網友討論，「每天睡前都會聽天豪公開課當睡前故事，剛剛聽一半影片突然斷掉了，然後就變私人影片，有卦嗎？」「第二次，感覺資安疑慮高」、「又被盜，真的是又」、「歷史總是不斷重複」、「我才看到一半，好難過」、「也太慘」。

事實上，李天豪今年4月才在臉書連發多篇文章，表示頻道被人盜走，對方甚至開始直播詐騙內容，而他自己卻束手無策。李天豪表示，雖然已經報警處理，但暫時仍無法阻止罪犯繼續利用頻道，只能先儘量呼籲大家小心，不要輕信詐騙直播內容。

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