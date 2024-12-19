臺北最High新年城精彩再升級　串連4大多元舞臺一同倒數迎接2025

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串連4大多元舞臺 共同倒數迎接2025

還在煩惱跨年夜去哪裡玩嗎？「臺北最High新年城」今年再升級，準備用更多元的音樂和活動，陪大家一起嗨到倒數！除了市民廣場的獨家卡司，這次更串聯4大主題舞臺，分別鎖定「民歌同樂」、「經典動漫」、「西洋搖滾」和「Lounge悠閒」4種風格。不論你是懷舊迷、動漫控、搖滾粉還是想放鬆片刻，都能找到專屬於你的跨年氛圍。還新增象山公園作為全新地點，讓跨年體驗更加豐富多元，快約上親朋好友，一起來玩吧！

4大舞臺主題 精彩表演輪番登場

景勤一號公園：民歌同樂

在「景勤一號公園」的民歌同樂舞臺，觀眾可以聽到王海玲、王星宇、羅吉鎮、涂佩岑、李明德、曾淑勤等經典歌手的演出，這些懷舊歌曲將喚醒青春記憶，營造溫馨的氛圍。





忠信廣場：經典動漫

位於捷運市政府站2號出口附近的「忠信廣場」，則以經典動漫為主題。王明堯、Karei & ooo、誓約之聲、日蝕與聲優等眾多動漫迷熟悉的藝人將帶來精彩表演，讓觀眾沉浸於二次元的奇幻世界。





頂好廣場：西洋搖滾

東區「頂好廣場」的西洋搖滾舞臺，將聚焦於西洋經典和文青節奏感，由Stephanie、ADOGA、Norma、杜力等藝人輪番演出，以搖滾旋律和現場互動掀起跨年熱潮。





象山公園：Lounge悠閒

全新規劃的「象山公園」舞臺，以輕鬆悠閒為主題，雙兒樂團-娃娃、簡詩敏、火星樂團等將帶來耳目一新的音樂體驗，讓人徹底放鬆享受跨年夜。

精彩加碼：動漫應援週應援2025

跨年狂歡怎麼能只嗨一晚？「動漫應援週」緊接著在12月21、22日登場！現場不只有特色舞蹈和創意樂器演奏，還搭配特色市集，喚起大人小孩熱忱，相信無論任何年紀，都有一顆為所愛對象應援的心。還有臺北市吉祥物熊讚與世壯運吉祥物壯寶聯手現身演出，萌翻全場，帶來滿滿驚喜！

這麼精彩的活動怎能錯過？趕快號召親朋好友，沉浸在充滿動漫的氛圍中吧！更多活動詳情和最新資訊，請追蹤「2025臺北最High新年城」活動官網（https://2025newyear.travel.taipei）和台北旅遊網粉絲專頁！