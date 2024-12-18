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2024大溪豆干節12／21登場　日本「沖繩風豆腐」首度來桃交流

▲2024大溪豆干節

▲2024大溪豆干節12/21登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024大溪豆干節即將於12月21、 22日，在大溪多目標體育館旁廣場盛大展開。市長張善政18日出席活動記者會指出，今年豆干節不僅匯集大溪在地豆干業者，加入以豆干為主題的創意蔬食料理，並特別邀請來自日本沖繩石垣島的代表團參與交流，帶來限量的沖繩風豆腐味增湯料理，深化雙方文化連結。

張善政說，其中令人期待的抽獎活動，將抽出最大獎「沖繩來回機票」，歡迎喜愛大溪及熱愛豆干的市民朋友，一同享用各式豆干美食、精緻的蔬食料理與大溪特色名產，參與大溪年度盛事。

▲2024大溪豆干節

觀光旅遊局長周柏吟指出，本活動以「BEAN FUN STYLE 繽紛大溪，豆樂風格」為主題，融合傳統、創新與國際視野等元素，打造結合地方特色與創新理念的「豆樂風格市集」、致敬經典的「鳳飛飛ERA復古扮裝派對」、大溪探店雙軌集章活動，以及蔬食友善標章第二波徵選活動。

本活動集結超過40個特色攤位，包含「大溪在地特色區」、「美味蔬食區」以及「沖繩石垣島區」等三大主題區域，現場還有專業攝影師，讓遊客感受在地文化及國際風情的同時，也能留下珍貴畫面。

▲2024大溪豆干節

周局長表示，本活動規劃有傳統豆腐乳製作、香牌DIY及童趣陀螺彩繪等互動手作體驗，讓民眾透過親身參與更直觀地感受到大溪文化的魅力與溫度（報名連結： https://reurl.cc/36ezOL ）；此外，由市府首創、全臺皆可參與的「蔬食友善推薦標章」商家第二波徵選活動即日起正式起跑，歡迎加入提升蔬食服務的行列。相關活動訊息將於桃園國際蔬食臉書粉專頁（網址： https://reurl.cc/dnq566 ）公告。

包括市議員李柏坊、市府觀光旅遊局長周柏吟、桃園區長許敏松、大溪區長徐景揚、龜山區長張嘉平、桃園市豆腐商業同業公會理事長黃建嘉及在地商圈業者代表等均一同出席。

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