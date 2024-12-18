每天貪汙904萬元！前內蒙古書記李建平被執行死刑　曾用猜拳分工

▲ 李建平。（圖／翻攝自極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

內蒙古興安盟中級人民法院17日上午核准，依法對李建平執行了死刑。64歲的李建平曾擔任呼和浩特市經濟技術開發區黨工委書記，因在2016年至2018年，侵吞國有資金14.37億元（人民幣，下同），平均每天貪汙近200萬元（約台幣904萬元），而遭中央調查。

據《極目新聞》報導，中國中央紀委國家監委先前指出，李建平被指借他人之名註冊公司，而自己實際操控，以達到侵吞國有資產的目的，並用「猜拳」的方式，決定董事長、總經理、監事長的人選。

內蒙古自治區興安盟中級人民法院以貪污罪、受賄罪、挪用公款罪和縱容黑社會性質組織罪，判處李建平死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

▲李建平被判處死刑。（圖／翻攝自極目新聞）

最高法院經復核確認，李建平身為國家工作人員，利用職務上的便利，以欺騙的手段非法佔有國有公司資金14.37億餘元，其中2.89億餘元尚未實際取得；為他人謀取利益，非法收受他人錢財共計5.77億餘元；挪用公款10.55億餘元，其中4.04億餘元案發前尚未歸還；李建平身為國家機關工作人員，不依法履行職責，縱容以趙文遠（已判刑）為首的黑社會性質組織，進行違法犯罪活動，依法判處死刑。

公開履歷顯示，1960年出生的李建平為河北霸州人，1982年曾在內蒙古電子學校、內蒙古電子工業局、內蒙古啤酒廠、呼和浩特市體改委等處任職；1996年3月起，其開始擔任呼和浩特市節水辦主任；2004年時，已成為呼和浩特市水務局黨委書記、局長，春華水務公司董事長；2011年3月，離開任職15年的水務系統，任內蒙古自治區呼和浩特市經濟技術開發區黨工委書記，直至落馬。

內蒙古自治區紀委監委2018年9月發布消息，李建平涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查；2019年8月，李建平被「雙開」。