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大法官被提名人放鳥被害家屬　吳宗憲轟：顯示對社會的漠視

▲▼ 國民黨立委吳宗憲、民眾黨立委張啓楷邀請司法院大法官被提名人與重大刑事案件被害者家屬會談。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨立委吳宗憲、民眾黨立委張啓楷。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委吳宗憲、民眾黨立委張啓楷等人聯名發函邀請司法院大法官被提名人與重大刑事案件被害者家屬會談，原本被提名人廖福特已先答應，但事後又與其他大法官發聲明指出拒絕出席。對此，吳宗憲批評，這些候選人選擇躲避對話、迴避問題，充分顯示他們對社會狀況的視若無睹、對被害者權益的漠視，並再次表示將慎重審查大法官人事任命，堅定拒絕任何傲慢且不適任大法官的人選。

吳宗憲指出，廖福特在立法院備詢時，曾公開承諾願意與被害人家屬直接對話，現在卻與其他所有提名人聯合簽署拒絕出席的聯名信，這樣不僅是公然說謊、背棄了先前在議事殿堂上做出的承諾，更顯示出這些大法官候選人對被害人家屬的冷漠與藐視。

吳宗憲質疑，他們到底是在害怕什麼？是害怕面對被害人家屬的訴求與質疑，還是根本不將受害者視為「人」？「在審查會上明明答應了，事後又反悔，以後他們給人民的承諾是不是也都有可能反悔？」，「今天若要我們容忍、不追究，明天受害的就是我們！」。

對於今天安排被害者家屬與大法官被提名人面對面交流，吳宗憲認為，是希望讓大部分毫無實務經驗的被提名人，能理解在學術象牙塔之外，人民有更多的需求，也可反思自己堅持的理論是否應該修正，正逢大法官提名審查期間，也更能檢視這些候選人是否符合人民期待的適任標準，但大法官的二話不說拒之門外，事實上就是把自己鎖在學術領域內，不願多聽聽人民的想法，把對話的空間都剝奪，只會持續激化台灣內部的分裂及對立。

此外，吳宗憲也抨擊執政黨以及行政機關的態度充滿傲慢，面對舉國高度關注的議題，當局居然選擇緘默以對，甚至關閉所有溝通管道，試圖以「眼不見為淨」的手法掩蓋民怨。然而，政府必須明白，民主政治的核心是「以人民為主」，而非「以民進黨為主」，拒絕傾聽、拒絕對話並不能平息人民的憤怒，民進黨政府若執意封閉溝通，背離民意、無視社會痛苦，必將面臨強烈的反撲。
 

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關鍵字：

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