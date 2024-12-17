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大法官提名人拒和被害者家屬見面　張啓楷質疑：總統府施壓？

▲▼立委張啓楷。（圖／記者李毓康攝）

▲立委張啓楷。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院日前審查大法官人事，民眾黨立委張啓楷問被提名人廖福特是否願意與凶殺案被害人家屬會談，廖回答「當然願意」，不料，事後被提名人發表共同聲明婉拒出席。對此，張啓楷今（17日）轟，大法官是獨立機關，是受到總統賴清德的壓力嗎？

對於大法官被提名人婉拒出席與被害者家屬面談，張啓楷回應，非常遺憾，受害者家屬都已請假北上，準備與大法官被提名人會面，昨晚總統府卻發出聲明，所有大法官被提名人都不會出席會面。

張啓楷質疑，大法官是獨立行使職權的機關，是受到賴清德總統還是秘書長潘孟安的壓力？為什麼總統府一紙聲明，七位大法官被提名人都不出席？未來如何保證他們可以獨立行使職權？大法官根本是總統府的橡皮圖章，他呼籲總統府和司法院能夠派人出席和被害人家屬會面，傾聽他們的心聲。

共同安排今日會談的國民黨立委吳宗憲表示，今天安排了一場會談，讓死者家屬與大法官被提名人有機會見面聊聊，這些將來可能出任大法官但無實務經驗的學者們，能理解實務上殺人案件對死者家屬的傷害有多深。原本被提名人廖福特在審查會時已同意出席，但昨日七位大法官被提名人共同發出聲明，表示不會到場，總統府也表示不會派員到場，變成這場會談，僅剩死者家屬與司法院列席人員到場。

吳宗憲表示，如果時間能夠倒流，不論是校園割喉案的被害國中生、高雄隨機殺人案的受害人陳老師，他多希望有機會能在事故的第一現場挺身而出，阻止所有悲劇的發生。但他知道憾事已無可挽回，悲傷也無法改變世界，所以他們要著力於檢討整個法律制度，是否過度傾向保護加害人，才讓壞人越來越猖狂，讓社會越來越混亂。

吳宗憲指出，立法院中，沒有人比他看過更多的殺人案、更多的被害者血淋淋的屍體，所以他更知道，家屬的無奈、撕心裂肺的痛是什麼樣子。不要跟他說歐洲的什麼理論、美國的什麼理論、普世的什麼理論，跟各位報告，那些他都拜讀過了。他只想跟各位報告，他只在乎他有沒有辦法讓生活在這個國家的所有人安居樂業，若因為有殺人犯被槍斃而因此要背負業障，他也願意為大家扛。「對好人更好，對壞人更壞，我會繼續堅持下去」。
 

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