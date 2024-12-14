懺悔自己是房奴　陸落馬市長聯合親戚「當掮客」12年貪2600萬

▲ 四川阿壩州自治區馬爾康前市長涉貪狂買房，懺悔自己是「房奴」。（圖／翻攝 觀察者）

記者任以芳／綜合報導

大陸四川前馬爾康市長涉嫌貪收賄，一開始幫商人開方便之門，後來跟著深陷其中，用手中的權力換取「買房錢」，2009年至2021年，該名市長利用職務之便，非法收受他人給予的財物600多萬元人民幣（約換算2640萬台幣）。最終這名涉貪市長承認自己是「房奴」，跟親戚假借掮客一起斂財，淪落為他人謀利的工具，害人害己。

「廉潔四川」網站刊發標題為《懺悔實錄丨嘉央羅薩：地道「房奴」攜親屬「掮客」共同演繹斂財鬧劇》，涉貪主角是嘉央羅薩，男，1969年6月生，曾任阿壩州紅原縣委統戰部部長、縣總工會主席、縣委政法委書記，紅原縣委副書記、縣長，馬爾康市委副書記、市長等職。

2023年5月，接受阿壩州紀委監委紀律審查和監察調查，起因嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，被開除公職。

根據案情介紹，嘉央羅薩1992年加入公職，剛開始對於服務民眾充滿熱誠，隨著職務的不斷升遷，漸漸迷失在權力與金錢之間。因為長期與商人老闆周旋，開始對奢靡生活痴迷嚮往，尤其擔任四川阿壩州紅原縣政府「一把手」後，萌生以權謀私的想法。

他計劃在外地購買一套房子，主動和商人接觸，用手中的權力換取「買房錢」。徹底在貪腐的道路上一路「狂飆」。為了讓妻兄掙到更多的錢，多買幾套房子，多次違規打招呼、批公務條子，甚至連和親戚當掮客，把手中的權力當成了購房斂財的工具。

最終夜路走多遇到鬼，嘉央羅薩涉嫌貪污行為遭到揭發，阿壩州紀監委立刻展開調查。他也向檢調懺悔，在紅原縣任職期間，與許多稱兄道弟的商人朋友有不正當經濟往來。

他也懺悔，因為貪念掉落他人金錢圈套，「每次拿到錢，都有一種負罪和不祥的預感所以從來不數數，甚至諱疾忌醫，把裝錢的袋子盡快處理掉。」

2009年至2021年，嘉央羅薩利用職務上的便利，在工程項目承攬、款項撥付、企業經營等事項上為他人提供幫助，非法收受他人給予的財物600多萬元人民幣（換算約2600多萬台幣）。2024年1月，被開除黨籍。2024年5月，因犯受賄罪，被依法判處有期徒刑8年6個月，並處罰金人民幣60萬元。