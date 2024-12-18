花蓮地震災民回贈愛心！5千慰問金全買披蕯　感謝公所辛勞

▲市公所同仁在寒冷的冬天裡感受到溫暖。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市長魏嘉彥在9月時，代表日方將日方將善款全數捐贈給花蓮市紅黃單受災戶，期能帶來重建家園的力量，其中一市民因感念市公所同仁的辛勞，將拿到的慰問金購買披薩請同仁享用。魏市長表示，善意都讓花蓮更加堅定，花蓮一定會越來越好！





2,547萬多日圓自9月28起陸續發贈予花蓮市各社區大樓的紅、黃單戶發放，包括天王星、馥邑京華、華爾街、統帥、花一邨、蓮花大樓、和勝江山、現代生活大樓、上毅大鎮、馥邑天下、濱海華廈等，紅、黃單戶每戶分別發贈5000及3000元台幣。

其中一名馥邑京華的災戶，因感謝市公所在地震時，立即採取的應對措施與快速地設置貼心的安置場所，並且協助災後復原與改善居民的生活環境等，將他領取慰問金5000元購買披薩，回贈給市公所，讓同仁在寒冷的冬天裡感受到溫暖。

魏嘉彥表示，這位市民朋友的舉動，也讓他深深感動，因為市公所同仁都是默默地為市民朋友付出，在地震發生時，大家都不眠不休為災民提供協助，並盡力在安置所提供安心的空間穩定災民的心，也協助台積電為災民修復家園、處理災後補助文書處理等複雜的工作，甚至也有同仁也是受災戶，但仍是堅守岡位，不辭勞苦的為民服務，他也要謝謝每一位同仁。

來自各角落的每一份善款、每一份支持，都是花蓮恢復元氣的重要力量，感謝來自日本的企業團體、地方政府跟善心民眾的溫暖祝福，花蓮將用最好的樣貌迎接來自世界各地的朋友。

