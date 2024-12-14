網上「賣耶誕花圈」踩1禁忌慘了！最高3年徒刑、罰15萬

▲農業部防檢署特別提醒民眾在跨境電商購買產品時務必慎選 。（圖／翻攝自防檢署官網）

文／CTWANT

現代社會交通方便，不少人會透過網路購物，尤其近期鄰近聖誕節，許多民眾都在選購聖誕樹及相關裝飾品，增添節日氛圍。然而農業部動植物防疫檢疫署提醒，從國外購買標榜「仿真」的聖誕樹或花圈，可能使用了真實植物材質，如枝葉、木樁或柵欄等，這類產品需經過合格的加工處理，並符合檢疫規範才能進口，否則最高可能面臨3年以下有期徒刑，並併科15萬元以下罰金。

防檢署指出，聖誕花圈及聖誕樹上的裝飾品，若含有種子、花卉或未經處理的木材等，可能屬於禁止輸入的植物產品。植物性產品須經過乾燥、漂白、染色或其他防腐處理，才能符合檢疫標準。像是聖誕樹常用的毬果、真葉片，或以原木製作的木樁和柵欄，若未達加工規範，將禁止入境。

防檢署提醒，許多仿真樹其實採用真實木材或枝葉製作，這類產品需符合檢疫規定，尤其是境外裝飾品若未標明加工狀態，應避免購買，以免因未合規定而受罰。防檢署進一步說明，種子、盆栽及活昆蟲等，也屬於禁止未經申報攜帶、郵寄或快遞入境的物品。

根據《植物防疫檢疫法》第14、15條規定，輸入植物或相關產品需先完成檢疫程序，違規輸入者將面臨刑事處罰，最高可處3年以下有期徒刑、拘役，並可併科新台幣15萬元以下罰金。防檢署呼籲民眾，購買前應詳細確認商品來源及加工處理情況，以免影響個人權益及國內植物防疫安全。

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