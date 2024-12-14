　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網上「賣耶誕花圈」踩1禁忌慘了！最高3年徒刑、罰15萬

網購小心！防疫署示警這類「仿真物」須達規範　最高罰15萬

▲農業部防檢署特別提醒民眾在跨境電商購買產品時務必慎選 。（圖／翻攝自防檢署官網）

文／CTWANT

現代社會交通方便，不少人會透過網路購物，尤其近期鄰近聖誕節，許多民眾都在選購聖誕樹及相關裝飾品，增添節日氛圍。然而農業部動植物防疫檢疫署提醒，從國外購買標榜「仿真」的聖誕樹或花圈，可能使用了真實植物材質，如枝葉、木樁或柵欄等，這類產品需經過合格的加工處理，並符合檢疫規範才能進口，否則最高可能面臨3年以下有期徒刑，並併科15萬元以下罰金。

防檢署指出，聖誕花圈及聖誕樹上的裝飾品，若含有種子、花卉或未經處理的木材等，可能屬於禁止輸入的植物產品。植物性產品須經過乾燥、漂白、染色或其他防腐處理，才能符合檢疫標準。像是聖誕樹常用的毬果、真葉片，或以原木製作的木樁和柵欄，若未達加工規範，將禁止入境。

防檢署提醒，許多仿真樹其實採用真實木材或枝葉製作，這類產品需符合檢疫規定，尤其是境外裝飾品若未標明加工狀態，應避免購買，以免因未合規定而受罰。防檢署進一步說明，種子、盆栽及活昆蟲等，也屬於禁止未經申報攜帶、郵寄或快遞入境的物品。

根據《植物防疫檢疫法》第14、15條規定，輸入植物或相關產品需先完成檢疫程序，違規輸入者將面臨刑事處罰，最高可處3年以下有期徒刑、拘役，並可併科新台幣15萬元以下罰金。防檢署呼籲民眾，購買前應詳細確認商品來源及加工處理情況，以免影響個人權益及國內植物防疫安全。

延伸閱讀
3女學生「同時懷孕」炫耀：對象同一人　學校緊急闢謠…真相神展開
父母拋棄38年想相認　女子磕頭拒絕：我這些年受的罪算什麼
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
只輸給五月天！　「最期待尾牙表演第二名」是他們
遊客闖鐵軌拍照！遭阿里山林鐵列車擦撞
爆料「OpenAI侵權」吹哨者！26歲前員工陳屍家中
南韓百萬人上街！　IU提供麵包熱食
快訊／確定了！　陳韻文簽下5年合約
2025新制懶人包！　禁用一次性旅宿備品
專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話
獨／胡宇威被爆耍特權　插隊引眾怒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車牌被註銷「掛假牌上路」　桃園男逆向又蛇行...警破窗逮人

包手男連撞9車害命　台中警連3天大執法「又逮23人酒駕」

北市爛醉男路上閒晃「狂砸無辜汽車」　酒醒到案承認：我斷片

遊客闖鐵軌拍照！遭阿里山林鐵列車擦撞　左腳受傷送醫

母K他命藏抽屜害2幼女誤食　童言驚爆：媽媽拿白色東西刮刮刮

疑妻外遇嗆斷手腳筋「我10幾年要關沒差」　夫後悔求減刑被駁回

新北義消防宣25週年！侯友宜祈願幸福　消防月曆蛋糕超吸睛

桃園女迴轉「誤踩油門」猛撞2大3小車　栽進工地超慘畫面曝

婦1天2次衝郵局匯款！　轉帳給敘利亞朋友、14萬買藥...都是假的

下體頂2幼女！狼父強辯：我可以別人不行　法官給緩刑理由曝

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

10歲女童唱《Lydia》　流暢真假轉音獲網讚！

妻看完周杰倫演唱會爆哭　求老公告別式要播《回到過去》

東籃戀破局..張立東喊：擴大經營！　Yuri.一粒.李雅英..7女神夢幻聯動

轎車路口左轉衝出沒在看　直行車來不及閃直接撞上

老婆左右不分鬧尷尬　尪給台階來避免吵架

車牌被註銷「掛假牌上路」　桃園男逆向又蛇行...警破窗逮人

包手男連撞9車害命　台中警連3天大執法「又逮23人酒駕」

北市爛醉男路上閒晃「狂砸無辜汽車」　酒醒到案承認：我斷片

遊客闖鐵軌拍照！遭阿里山林鐵列車擦撞　左腳受傷送醫

母K他命藏抽屜害2幼女誤食　童言驚爆：媽媽拿白色東西刮刮刮

疑妻外遇嗆斷手腳筋「我10幾年要關沒差」　夫後悔求減刑被駁回

新北義消防宣25週年！侯友宜祈願幸福　消防月曆蛋糕超吸睛

桃園女迴轉「誤踩油門」猛撞2大3小車　栽進工地超慘畫面曝

婦1天2次衝郵局匯款！　轉帳給敘利亞朋友、14萬買藥...都是假的

下體頂2幼女！狼父強辯：我可以別人不行　法官給緩刑理由曝

日女大生兼職風俗妹！　泡泡浴房內「遠距上課」嗨喊：超賺

一貫道民眾赴陸遭捕　綠委籲蔣萬安：在雙城論壇向中國抗議

陸GDP保衛戰！　中央財辦喊：今年預計增長5%左右

胡金龍盼退休前再奪冠 　「別讓賴總統等太久」

37歲美國女沒上大學　靠「幫狗鏟屎」年收破650萬台幣

林承飛仍在等待與樂天談約　林立樂見12強拍紀錄片登大銀幕

車牌被註銷「掛假牌上路」　桃園男逆向又蛇行...警破窗逮人

只輸給五月天！　「最期待尾牙表演第二名」是他們...現身信義區暴動了

中山美穗驗屍爆爭議！　「遺體24小時放警署」學者質疑警方2舉動

幕後／考試院人事17日表決　國民黨團點名這幾位「不會全部放行」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

郭彥均遭詐「台北東區公寓頭期款」金額曝

科技男吃掉極品女下屬！快樂200次對話曝性癖

台中燒肉店賣過期肉遭起訴　離職員工吹哨領84萬獎金

機車3貼路口碰撞聯結車　姑姪噴飛濺血2死1傷

秦偉「獄中模樣」曝光！　客串微電影獲獎

獨／女信徒圍繞血水聖靈創辦人　孩子見他喊：老爸

即／國3龍井段轎車翻覆！車上疑有幼兒　警消搶救中

修車廠老闆遭重壓亡！疑千斤頂故障

即／國1后里段南向6車追撞　回堵1公里

即／聯結車撞腳踏車　女騎士頭被輾過命危

害母女成雙屍　「假柴鼠」臉書粉專又復活

新北31歲警呼大麻遭逮　記2大過免職

秦偉性侵判7年8月　第三度申請假釋結果出爐

即／台南某幼兒園爆虐童　多人遭巴頭、摔床上

更多熱門

相關新聞

爭取宜蘭太平山鐵路復駛！　吳宗憲要求交通部、農業部速審查

爭取宜蘭太平山鐵路復駛！　吳宗憲要求交通部、農業部速審查

國民黨立委吳宗憲13日邀請宜蘭縣政府與中央相關部會，一同開會討論太平山鐵路復駛一事，會中不管是中央或地方皆表達樂見此事，對於行駛路線也已有初步共識，唯有鐵路的興建主體與營運主體尚待協調。

網購境外耶誕裝飾品小心挨罰　防檢署：需經合格加工處理

網購境外耶誕裝飾品小心挨罰　防檢署：需經合格加工處理

林業署分署長性騷男員工！農業部「調查屬實」拔官：降調非主管

林業署分署長性騷男員工！農業部「調查屬實」拔官：降調非主管

寵物食品抽驗！　公布6款不合格

寵物食品抽驗！　公布6款不合格

「班班有鮮乳」難執行？　藍委轟農業部：把學生當政策實驗品

「班班有鮮乳」難執行？　藍委轟農業部：把學生當政策實驗品

關鍵字：

跨境購物農業部防檢署聖誕樹植物防疫

讀者迴響

熱門新聞

郭彥均遭詐「台北東區公寓頭期款」金額曝

科技男吃掉極品女下屬！快樂200次對話曝性癖

車諾比核災「狗群變異」　可抵抗輻射

好癢！醫驚見一根毛「11隻蟲蟲在爬」　她羞吐：都沒洗

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

外婆「逆齡」被當嫩嬰媽！　網看照片突破盲點

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

LINE一口氣公開「4項新功能」

習近平國慶文告刪6個字　呂秀蓮：重要訊號

競國關廠解雇員工拖累股價！　宣布自救買庫藏股8000張

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況：已交代遺言

台中燒肉店賣過期肉遭起訴　離職員工吹哨領84萬獎金

台式麵包不是麵包　醫生喊別當三餐吃

更多

最夯影音

更多

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面