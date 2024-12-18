56公尺高「巨型聖誕樹」被暴風吹倒　21歲男慘死事發畫面曝

▲巨型聖誕樹被吹倒。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西里約熱內盧附近一棵放置在潟湖上的巨大聖誕樹，突然在暴風雨中倒塌，事件發生時，3名工人仍在聖誕樹上搭建，導致巨樹倒塌時3人來不及逃脫，造成1人死亡2人受傷。

事件16日下午發生在里約熱內盧州馬里卡市(Maricá)，3名工人在約56公尺高的巨大聖誕樹上工作時，由於接到民防部門發出天氣變化警告，3人緊急要從巨樹下來時，幾秒鐘內巨樹就被狂風吹倒。

Uma forte tempestade causou o desabamento de uma árvore de natal flutuante de 56 metros em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (16). O acidente deixou um morto e dois feridos.



As vítimas estavam descendo da estrutura após um… pic.twitter.com/WOoSG8LZ3L — O Bairrista (@O_Bairrista) December 16, 2024

影片中可看到，巨樹受到惡劣天氣影響，被狂風吹得不斷搖晃，當巨樹即將倒下時，仍在建築物上的工人趕緊跳入水中逃命，附近民眾發現後上前幫忙。

事件造成21歲年輕工人維尼修斯(Vinicius dos Santos Abreu)死亡，另外2人受傷。當地媒體指出，這棵巨型聖誕樹是當地最受歡迎的景點之一，樹上約有360,000顆燈飾，原本預計18日點燈，市府目前已暫停聖誕燈節活動，宣布全市為這起不幸事件哀悼2天。