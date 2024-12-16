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22歲詐欺犯被關4次無感！放出來再當車手　取款被逮又進牢籠

▲▼監獄,受刑人,手銬。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲22歲車手已連遭4次羈押又犯詐欺案，彰檢聲押獲准。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者唐詠絮／彰化報導

1名22歲許姓男子曾連涉4起詐欺案罪嫌，羈押釋放又重回老本行，加入某詐團，並約定只要當取錢車手，便可獲得7000元報酬，今年11月間在彰化社頭鄉面交110萬元現金遭到轄區警方逮捕，經移送檢方遭到聲押獲准；檢方今依詐欺取財未遂罪嫌起訴，移審地院裁定續押。

起訴書內容指出，該詐騙集團自2023年8月起於臉書投放投資廣告，被害人點擊連結並與對方佯稱專案經理詐團自稱「劉女」、「專案張姓經理」成員聯繫，且依指示下載投資股票APP便可致富獲利，在面交110萬元後察覺被騙進而報警。

▲彰化地檢署。（圖／記者唐詠絮攝）

▲22歲車手已連遭4次羈押又犯詐欺案，彰檢聲押獲准。（圖／記者唐詠絮攝）

許男2023年11月25日加入某詐騙集團擔任取款車手，約定每日可獲得新台幣7000元報酬，當天前往台南新營區空軍一號新營站，領取詐團提供的背包及工作手機。

詐團成員之後又與該名被害人聯繫，11月26日隨即派出許男，雙方相約彰化社頭鄉面交110萬元現金，由許男持工作證等偽造文件、外務收訖章，前往取款，隨即遭埋伏員警逮獲，依涉詐欺等罪嫌送辦。

檢方表示，被告許男曾有4次因犯詐欺罪，經羈押後釋放又再犯的情形，這次依3人以上共同詐欺取財未遂等罪嫌起訴並在押，請求繼續羈押，避免其再犯，以維護社會大眾財產安全；今移審後法院裁定續押。

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