彰化低溫2天108人送醫　8人無呼吸心跳...最年輕才51歲

▲12導程心電圖操作。（資料示意圖／彰化消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

受到大陸冷氣團及冷輻射影響，彰化清晨已連續2天清晨出現10度以下低溫，中央氣象署發布低溫特報，根據消防局統計指出，自15日起至今(17)日，已有108起緊急送醫案件，其中有8件無呼吸心跳通報緊急送醫，年紀最輕為51歲，最年長為85歲。

彰化縣消防局統計，自1月15日早上8時到1月17日，這48小時內全縣有108件送醫急救案件，包含心肌梗塞和其他症狀，消防局已經接獲8起無呼吸心跳通報，男性佔6人，女性2人。

據消防局統計，自(15日)至到今天上午8點，48小時內，全縣就有108件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有6名男性、2名女性心跳驟停，到院前無呼吸心跳，6名男性當中，年紀最大的是77歲，年紀最輕的為住在埔心鄉51歲男子，而2名女性，分別住在彰化市85歲及秀水鄉79歲，都屬於年齡偏高。

消防局強調，依消防局過去執行急病救護48小時，平均為54件，其實未有明顯增減，而且這8件OHCA，並非一定是因天冷猝死案件，患者送醫急救後仍有極高機率恢復心跳及呼吸，OHCA發生原因仍須由醫師判定。

也提醒民眾，保暖很重要，氣溫將再度下降，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，注意保暖，一旦發現有不適應早就醫治療，以免耽誤治療黃金時間。

