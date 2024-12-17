快訊／彰化連鎖幼兒園爆「finger inside」　2歲男童疑遭女師指侵

▲彰化2歲童疑遭不當接觸，教育處說明。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1間連鎖幼兒園傳出疑似「不當接觸」事件，家長指出，他2歲多兒子疑似遭到女助理老師不當接觸，造成肛門紅腫，男童因而恐懼上學，洗澡脫褲子都有陰影，連作夢都會大聲哭鬧喊叫「老師不要」，不斷的說「 finger inside」，對此教育處表示，已接獲校方通報，並依規定召開會議，調查期間，將該名教保服務人員調離教學現場。

事情發生在彰化市一間連鎖準公共化幼兒園，家長於11月中旬，陸續發現兒子屁股紅腫、肛門微微擴張，甚至有肛門圓圈裂痕的跡象，再經過半個多月，小男童肛門問題越來越嚴重，12月5日男童返家後，不斷的向家長哭喊「屁股痛痛」，經檢查才發現男童屁股擴張、紅腫，還有疑似脫皮屑屑，隔天帶去醫院驗傷。

▲彰化2歲童疑遭不當接觸，家長帶去醫院驗傷。（圖／家長提供）

對於2歲兒肛門疑遭指侵，爸爸媽媽問園方，得到的答案是「絕無性侵，我們也很想知道答案」，已知男童就讀的班級，有2名老師，1名主教及助教，上廁所擦屁屁由助教協助，女助教進入該校任職，當幼幼班助理才一個多月就出事，日前已知有2到3名幼童私處疑似受到傷害，是擦屁屁時不小心造成還是有其他原因，相關的老師都已經接受調查。

幼兒園表示，園方有收到家長通報這個問題，但是對於所謂的性侵狀況目前配合調查中。目前老師也沒有在任教。並發表聲明「已第一時間主動回報相關單位，在調查結果出來之前，不方便發表言論」。

▲彰化2歲童疑遭不當接觸，幼兒園發表簡短聲明。（圖／幼兒園提供）

目前學校、老師對此事都否認有「不當接觸」，教育處表示，本案於接獲園所通報後，立即依教保相關人員違法事件調查處理辦法規定召開不適任人員認定委員會審查小組會議，決議受理案件調查，並依法組成調查小組進行調查，另為求慎重及維護幼生安全，於調查期間，將該名教保服務人員調離教學現場。

▲教育處洪苑伶科長說明。（圖／教育處提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您

(一)保護被害人隱私,避免二度傷害。

(二)尊重身體自主權,請撥打110、113。

(三)性侵害就是犯罪,請撥打110、113。