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剛果神秘疾病是嚴重瘧疾　義大利出現疑似死亡案例

▲▼剛果民主共和國頻頻傳出多種流行傳染疾病。（圖／路透）

▲剛果民主共和國的神祕疾病，被查明是一種嚴重瘧疾。（圖／路透）

文／中央社記者黃雅詩羅馬17日專電

一名剛從非洲剛果返國的55歲義大利男子，近日因發燒及出血症狀去世。剛果衛生部17日指出，當地近期導致多起死亡的神祕疾病是一種「嚴重瘧疾」，義大利當局已啟動相關公衛措施，釐清病因並嚴防擴散。

義大利晚郵報（Corrire della Sera）報導，北義城市特雷維索（Treviso）一名55歲男子波洛尼 （Andrea Poloni）因發燒和出血症狀去世，他近期曾去過非洲剛果。

由於他近期剛從致死性傳染病大爆發的剛果旅行回來，特雷維索地方衛生局通報案例後，義大利衛生部門相當謹慎。位在羅馬、專研傳染病的國家機構「斯帕蘭札尼研究所」（Spallanzani Institute）已介入調查，試圖釐清傳染病來源。波洛尼目前唯一已知的緊密接觸者，被下令居家隔離。

法新社5日報導，剛果民主共和國出現神秘疾病，1個多月內造成數十人死亡，這種疾病會引發類流感症狀，包括發燒、咳嗽、頭痛等。這種疾病最初在今年10月底被察覺，病例爆發在民主剛果的潘齊地區（Panzi）。

晚郵報報導，剛果民主共和國衛生部17日宣布，此前在潘齊地區流行的不明疾病是「一種嚴重的瘧疾」，剛果當局曾統計數據指出，此疾病今年11月已導致當地143 人死亡。

晚郵報指出，剛果不明疾病的謎團終於解開，剛果衛生部指出，此次爆發的是一種嚴重瘧疾病例，會衍生呼吸系統疾病症狀，營養不良造成當地許多人病情惡化。

 
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