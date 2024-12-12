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暴風雨翻船！11歲女童緊抱輪胎「海上漂流」　3天沒吃喝奇蹟獲救

▲▼獅子山一名11歲的女孩日前在義大利外海被救起，確認是一場超過40人死亡的船難中的唯一倖存者。（圖／路透）

▲獅子山一名11歲的女孩在義大利外海被救起，確認是一場超過40人死亡的船難中的唯一倖存者。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

義大利最近在蘭佩杜薩島（Lampedusa）外海救起一名女孩。當時，女孩僅穿著一件簡單的救生衣，緊抱著2個輪胎，在海上孤身漂流了3天之久。事後，當局確認這名女孩是一起奪走超過40條人命的沉船事故中唯一的倖存者，引發人們對難民安全的關注。

據《衛報》報導，這名女孩數日前搭乘一艘載有45人的金屬船，從突尼斯的斯法克斯（Sfax）出發，試圖偷渡前往歐洲。不料，船隻在航行途中遭遇暴風雨，刮起超過23節的強風，巨浪高達數公尺，最終導致船隻翻覆。女孩表示，翻船後，一開始還有2人與她一起在海上漂浮，但2天前「大海就將他們帶走了」。

幸運的是，德國救援慈善機構Compass Collective的船隻11日凌晨在黑暗中聽到女孩的呼救，立刻將其救上船，並積極尋找其他倖存者，但似乎只有女孩一人成功活了下來。這名女孩今年只有11歲，來自西非的獅子山共和國。

她被救起時，已多日未進食飲水，體溫過低，但仍有反應，因此船員們迅速將其送往蘭佩杜薩島接受治療。船長馬提亞（Matthias Wiedenlübbert）表示，船員們在引擎還在運轉的情況下還能聽到女孩的呼救聲，是「一場幸運的巧合」。

醫生透露，女孩的兄弟也在這艘船上，目前推定為遇難者之一。海岸警衛隊和警方隨後也在事發海域持續搜尋，但至今未發現其他生還者。這起悲劇再次突顯地中海難民路線的危險性。據統計，過去10年已有超過2.4萬人在這條路線上失蹤或死亡。非政府組織呼籲歐洲建立安全通道，以避免更多生命的損失。

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