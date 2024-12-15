民主剛果416人染疫！神秘傳染病「升級X疾病」　藏全球大流行風險

▲剛果民主共和國頻頻傳出多種流行傳染疾病。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

中非國家剛果民主共和國（簡稱民主剛果）近日爆發疫情，一個神秘傳染病在當地迅速流傳，雖然症狀極度類似流感，但是卻導致7.6%的患者死亡。根據統計，死者多為營養不良的兒童。WHO表示，這次的「X疾病」仍是未知的病毒。它可能是一種潛在的全球流行疾病，因此不可大意，一旦流傳至全球，恐將帶來嚴重後果。

根據《澳洲新聞網》報導，世界衛生組織（WHO）指出，這個未知的「X疾病」自10月起就在飽受戰亂摧殘的民主剛果的偏遠地區爆發恐怖疫情，然而相關消息直到1個月後才傳到國際視野。X疾病係指一種未知且可能引發國際性或全球大流行的疫病。

根據WHO報告，截至12月初，已通報超過416名患者，其中31人死亡，死亡率達7.6%，死者多為營養不良的兒童。民主剛果的衛生部長甘巴（Samuel-Roger Kamba）表示，這次的Ｘ疾病類似流感，部分病患的症狀包含呼吸困難，進而導致死亡。

這次病毒的症狀主要為發燒、頭痛、關節疼痛、咳嗽以及流鼻水。儘管WHO目前仍無法確定「Ｘ疾病」的病毒株與來源，真正的病因也無法確定，但是在少數的檢測樣本中發現了瘧疾病毒等蚊媒傳染病。甘巴指出，還需要更多檢測的結果，才能確定是否是已知的疾病加重了那些原本就因營養不良導致體弱多病的患者的症狀，還是真的出現了新的病原體。

這場疫情的爆發無疑對民主剛果造成新一輪打擊，當地至今已經通報6.3萬例疑似猴痘感染病例，並造成超過1200人死亡。

民主剛果的國家公共衛生研究所所長姆萬巴（Dieudonne Mwamba）表示，「我們目前還無法確定這是病毒性疾病還是細菌性疾病。」而世界衛生組織幹事長譚德塞則強調，「工作人員正在努力將樣本運送至首都金夏沙的實驗室進行檢測。而在最初收集的12個樣本中，有10個的檢測結果呈現瘧疾陽性，不過患者也可能感染了不只一種病毒。」

非洲疾病預防控制中心（Africa Centres for Disease Control and Prevention）已經部署國際醫療團隊調查疫情，而他們的首要目標將是盡可能從更多不同的病例中收集樣本，並送回實驗室檢測，同時對樣本進行基因定序。然而由於路程遙遠，只有不到35%的樣本能夠在建議的48小時內送達，這也意味著檢驗結果的品質可能出現問題。