不兼差想「月入5萬塊」工時8hrs內！過來人現身：6w準時下班

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多人會為了生活費兼職、找副業，有網友表示，台灣中位數經常性薪資離五萬有點距離，而不少工作的月薪要到五萬的話，可能是下班責任制，或是需要加班，「那麼有哪些工作不兼差，工作八小時不加班，月薪有五萬以上，然後又不責任制的？」話題引發討論。

有網友在PTT的WomenTalk板發起討論，「不兼差月薪五萬工時八小內的工作有哪些？」台灣中位數經常性薪資離五萬還是有點距離，但如果想月入五萬，不是下班責任制就是需要加班。不禁求問，有沒有什麼工作工時八個小時、不加班、不責任制，且不用兼差就能月入五萬？

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貼文引發討論，許多人紛紛搖頭，「就算是工程師，也要在家待命吧」、「都是主管才有可能，基層不加班不可能五萬。不然你要做大夜班，8小時有機會摸到，外商基層不加班也摸不到五萬」、「要嘛主管高職位，要嘛年資夠高薪資漲起來的，一堆老作業員年薪也破五萬，但你能熬個十年嗎」、「如果遇到好公司、好老闆的情況，不算同性質，業界平均確實幾乎沒有。」

也有網友表示，「科技業很多」、「有讀碩士就八成會有，碩士中位數是年薪百萬」、「外商業務助理，但要語文能力」、「選對領域吧？科技半導金融想辦法擠進去當牛尾」、「公務員，年資到就有」、「8小時內月薪五萬以上，科技業一堆吧」、「國營職員，兩三年就達標了。」

有人則分享，「外商Costco路過，6w上下8小，準時打卡下班」、「朋友做水電的，平均八小時有超過5萬」、「中華電信，朝8晚5，入職月薪40k+年薪20個月，不看考績今年大鍋飯加薪5.4k，明年加薪4k，不拼升遷就無責任制。」