FANS17涉有未成年片「爆料公社急切割」！律師見聲明4疑點困惑了

▲「FANS 17」捲入未成年不雅片風波，目前網站已被關閉。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

「FANS 17」網站日前遭檢舉，疑有未成年少女的影片，猶如「創意私房2.0」，檢警也發起搜索、約談，認為FANS 17和「爆料公社」的蔡姓負責人兄弟等6人，涉犯兒童及少年性剝削條例嫌疑重大，向法院聲請羈押獲准。「爆料公社」也發出聲明撇清關係，不過律師陳怡凱看完聲明後，也隨即點出了4個可疑之處。

爆料公社16日下午發出聲明，強調「本公司僅為資訊分享平台，依法提供中立、即時的資訊服務，未參與亦不涉及任何違法行為。本次刑事偵查所涉案件，屬於負責人之個人行為，與本公司營運及經營方向無任何直接或間接關係。」

官網也表示，對於任何將案件與本公司扯上關聯的不實指控與揣測，本公司保留法律追訴權，「呼籲各界保持理性與客觀，尊重司法調查的最終結果，避免擴散未經證實的訊息。」

▲爆料公社發出聲明切割Fans17。（圖／翻攝自爆料公社官網）

針對此份聲明，陳怡凱在臉書粉專「一個律師的筆記本」發文表示，撇開「法律追訴權」是錯誤說法不談，令她好奇的是「既然公司負責人已經關進去了，現在又是誰代表公司發佈這樣的聲明呢？倘若不是負責人，聲明者能就公司的立場負責嗎？」

此外，陳怡凱也質疑，「為什麼出來發佈聲明書，上面卻只蓋公司大章，沒有用小章具名負責？而且，如果聲明者沒有涉案，理應就案情一無所知，為什麼能夠斬釘截鐵地說公司『未參與亦不涉及任何違法行為』？」

對此，不少網友紛紛表示「這就好像李文宗李文娟都被抓的時候，木可還能發聲明一樣吧」、「我覺得沒有寫『我司』已經很難得了」、「看來金流還沒有打到蛇七寸」、「看之前的模式，應該又是低金額交保，然後出來後馬上被墜樓」、「負責人經常只是人頭、領薪水的執行者，這樣的聲明書，進一步提高這種可能性」。