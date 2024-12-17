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診治「背國文易咬舌」　桃園八德國中推出「武欸藥袋」文創提袋

▲桃園八德國中推出「武欸藥袋」文創提袋

▲桃園八德國中推出「武欸藥袋」文創提袋。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立八德國中近日推出一款創意十足的文創產品有「武欸藥袋」文創提袋，靈感來自傳統中藥袋設計，融合校園文化與幽默元素，讓學習不再單調，成為師生之間津津樂道的話題。這款提袋設計別出心裁，不僅外型模擬藥袋，內涵更充滿教育意義，將學習與生活創意巧妙結合，為校園文化注入更多活力。

提袋正面以「診治科目」為主題，模擬藥袋風格，標示出不同學科的學習挑戰。例如：一般學科：診治「背國文易咬舌」、「看英文很頭痛」、「算數學會癱軟」。藝能科：診治「學藝術會緊張」、「健體統合失調」等。特殊班級：結合學校英資班、美術班、體育班、雙語亮點、國際教育等特色課程，創意展現學校的教學亮點。

▲桃園八德國中推出「武欸藥袋」文創提袋

▲八德國中推出的客家紅龜糕提袋。（圖／教育局提供）

每一科目還搭配「學習用法」、「副作用」和「注意事項」，用幽默筆觸讓學習內容變得更加有趣。例如：「按時學習可提升學力，但可能引發「成績評量太高分」的副作用」。提袋正面設有「愛的叮嚀」欄位，專為校長或師長留下對學生的勉勵話語而設計。這一小巧思，不僅讓提袋成為學生的學習伴侶，更成為一份富有情感價值的收藏品。

這款提袋由八德國中美術班老師許妙馨主導設計，她分享創作靈感來自於生活中常見的中藥袋，經過巧思賦予其教育意義與趣味性。校長鍾美華表示，八德國中一直致力於推動藝術教育與校園文化融合，例如先前推出的客家紅龜糕提袋、防疫口罩、八德八景印章組等校園文創產品，均廣受好評。

市府教育局17日表示，八德國中此次推出的「武欸藥袋」文創提袋，展現了校園文化創意與教學特色的完美結合，值得各校學習借鏡。透過文創產品的設計與推廣，不僅提升了師生對學校的認同感，更讓教育理念以更輕鬆幽默的方式傳遞到每個角落。

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