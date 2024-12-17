　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

白沙冒充真雪！河南寶泉景區遭指「騙小孩」　園區：拍照也好看

記者廖翊慈／綜合報導

河南新鄉寶泉景區的「阿勒泰風太行雪鄉」近日遭多位遊客指控，園區利用白沙、棉花等人工材料來假冒真雪，甚至有家長直言，「都是騙小孩的，這讓我怎麼跟孩子交代？」文旅局工作人員也對此回應，「以現在的氣溫，不可能有真雪。」

據《大皖新聞》報導，多名網友到了景區後，拍下影片並發文表示，「用假雪冒充真雪，又上當了，看雪景不如看影片中的景，網路上的照片都是修圖調色過的。」不少網友指出，景區未明確說明是人造雪。

河南寶泉旅遊區是當地一個知名的4A級景區。該景區的官方社交帳號早在8日就開始宣傳景區內「雪景」，並聲稱「這裡的『雪』不冷、不化、不滑、不髒，很適合拍照打卡。」

▲▼河南景區遭指「騙小孩」。（圖／翻攝自微博）

▲▼河南景區遭指「騙小孩」。（圖／翻攝自微博）

▲▼河南景區遭指「騙小孩」。（圖／翻攝自微博）

▲阿勒泰風太行雪鄉。（圖／翻攝自微博，上同）

官方也在該影片的留言區回覆網友，「是人造雪，是按照阿勒泰風格打造而成的，拍照超出片。」網友對於「真相」放在留言區表示相當不滿。

景區工作人員事後對此公開回應，「這個不是雪，是雪的替代品，是供遊客拍照打卡的一個景點。」

文旅局的工作人員表示，他們知道寶泉景區推出了人造「雪景」打卡點，對於網友反映、感到被欺騙等問題，將進一步了解此事後，進行處理，「我們知道那是人造雪，現在的氣溫，也不可能有真的雪降下來。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
急凍不到10度時間曝　下周冷空氣挑戰寒流
田亞霍斜槓「月收入20萬」！養一家四口
快訊／高雄女魂斷斑馬線！肋骨刺穿內臟慘死
快訊／新北30歲女騎士車禍　小腿斷了
教練染指31小球員　「1人掌控球隊」其他教練全被擋掉
快訊／00919換股開獎！增刪8檔
快訊／男遭車斗夾死渾身血！女友接噩耗崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

白沙冒充真雪！河南寶泉景區遭指「騙小孩」　園區：拍照也好看

滬陸客團何時來？華源笑回謝謝　離台前揮手：歡迎有機會到上海　

中國市場暴跌29%！保時捷「裁員＋縮門市」　Taycan銷量降50%

兩岸觀光曙光？盼春節前迎上海陸客團　台業者提供5天考察行程　

首次！秦兵馬俑二號坑發掘「高級軍吏俑」　專家：半世紀僅10尊

李大壯：共軍軍演僅展示肌肉　港駐台機構仍可能重開

陸男被狗追撞樹身亡　法院判狗主人承擔20%責任

陸龍頭券商頻傳裁員降薪　從業人員年減5%

上海推動居民赴台旅遊　陸委會：歡迎陸客但「不知誰說了算？」

陸網紅醫張文宏遭「AI換臉」　推銷蛋白棒「熱賣逾千份」

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

白沙冒充真雪！河南寶泉景區遭指「騙小孩」　園區：拍照也好看

滬陸客團何時來？華源笑回謝謝　離台前揮手：歡迎有機會到上海　

中國市場暴跌29%！保時捷「裁員＋縮門市」　Taycan銷量降50%

兩岸觀光曙光？盼春節前迎上海陸客團　台業者提供5天考察行程　

首次！秦兵馬俑二號坑發掘「高級軍吏俑」　專家：半世紀僅10尊

李大壯：共軍軍演僅展示肌肉　港駐台機構仍可能重開

陸男被狗追撞樹身亡　法院判狗主人承擔20%責任

陸龍頭券商頻傳裁員降薪　從業人員年減5%

上海推動居民赴台旅遊　陸委會：歡迎陸客但「不知誰說了算？」

陸網紅醫張文宏遭「AI換臉」　推銷蛋白棒「熱賣逾千份」

張若凡認了感情內耗！　蕭秉治打造「崩潰情歌」反差萌曝光

屏東地檢署與林業+自然保育署會議　宣誓打擊犯罪決心

曾買進5%高息股卻慘賠　年領百萬股息達人揭存股誤區

高雄「九龍齋」過期蜜餞遍及21縣市　金門縣：查無違規產品

JUDY許願跟劉以豪許光漢三角戀　温昇豪澆冷水：比較適合演消婆

許銘春演唱會慘了　審計長查就安基金「5千萬不符用途」：將如額追回

相隔16年　台東縣再辦全國童軍總幹事會議

電視劇翻拍「第一碎屍懸案」捏造婚外情　家屬痛喊告：是侮辱！

烏克蘭飼主「帶貓逃離戰火」　在山區險凍死互相取暖救命

瑀熙北漂看房「20坪竟要4000萬」！　驚呆：嚇死我這個台南人

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

大陸熱門新聞

快訊／雙城論壇有利多！上海陸客團將恢復赴台遊

18歲少年嚼檳榔8年！瓜子臉慘變「方塊臉」

孩子都罹癌王！5個爸為籌醫藥費穿裙跳舞直播暴紅

全部選13！男子買1張彩券中了8760萬元

首次！秦兵馬俑二號坑發掘「高級軍吏俑」

電詐營再起（下）！港人逃出交克園區曝：公司200人「七成來自台灣」

電詐營再起（上）！軍閥派系勾結華商「群狼割據」

復旦大學教授：台灣做過殖民地揍他一頓就行

上海推動居民赴台　陸委會：歡迎陸客

陸男把「耳機」藏成100塊腹肌入境

陸7歲少女「天生異瞳」一隻眼睛灰藍 醫警示：數種情況需注意　

網戀遭性侵？12歲女「感染HPV」

新婚男險掉嫖娼陷阱！報警反把妻送入牢

董明珠曝「第一個五年」對賭「雷軍輸」 小米空調侵權賠格力223萬

更多熱門

相關新聞

喝到中毒！男子為解渴2天喝30瓶飲料

喝到中毒！男子為解渴2天喝30瓶飲料

河南鄭州一名26歲的男子小李近日在蜜月旅行途中，因感到口渴，竟在短短2天內，喝了30瓶飲料。小李在2天後，身體強烈感受到不適，不斷感到噁心，並嘔吐，甚至口中有奇怪的爛蘋果味，最後不得不前往醫院治療。

13歲女「每月來2次月經」…竟是癌末

13歲女「每月來2次月經」…竟是癌末

河南狗販將犬貓塞雞籠 冰櫃放剝皮屍體

河南狗販將犬貓塞雞籠 冰櫃放剝皮屍體

上班7天變股東　陸OL慘背鍋債務

上班7天變股東　陸OL慘背鍋債務

女子與婆婆互毆…不慎把兒摔到顱內出血

女子與婆婆互毆…不慎把兒摔到顱內出血

關鍵字：

寶泉景區假雪河南文旅局

讀者迴響

熱門新聞

即／中捷隨機砍人案兇嫌曝「吞16顆電池」輕生

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

狼教練性侵小球員！家長心碎現身

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

即／國小棒球教練性侵25球員　盧秀燕震怒說話了

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

更多

最夯影音

更多

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面