白沙冒充真雪！河南寶泉景區遭指「騙小孩」　園區：拍照也好看

記者廖翊慈／綜合報導

河南新鄉寶泉景區的「阿勒泰風太行雪鄉」近日遭多位遊客指控，園區利用白沙、棉花等人工材料來假冒真雪，甚至有家長直言，「都是騙小孩的，這讓我怎麼跟孩子交代？」文旅局工作人員也對此回應，「以現在的氣溫，不可能有真雪。」

據《大皖新聞》報導，多名網友到了景區後，拍下影片並發文表示，「用假雪冒充真雪，又上當了，看雪景不如看影片中的景，網路上的照片都是修圖調色過的。」不少網友指出，景區未明確說明是人造雪。

河南寶泉旅遊區是當地一個知名的4A級景區。該景區的官方社交帳號早在8日就開始宣傳景區內「雪景」，並聲稱「這裡的『雪』不冷、不化、不滑、不髒，很適合拍照打卡。」

▲阿勒泰風太行雪鄉。（圖／翻攝自微博，上同）

官方也在該影片的留言區回覆網友，「是人造雪，是按照阿勒泰風格打造而成的，拍照超出片。」網友對於「真相」放在留言區表示相當不滿。

景區工作人員事後對此公開回應，「這個不是雪，是雪的替代品，是供遊客拍照打卡的一個景點。」

文旅局的工作人員表示，他們知道寶泉景區推出了人造「雪景」打卡點，對於網友反映、感到被欺騙等問題，將進一步了解此事後，進行處理，「我們知道那是人造雪，現在的氣溫，也不可能有真的雪降下來。」