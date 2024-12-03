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13歲女「每月來2次月經」…竟是癌末　她落淚：想留長髮陪著爸媽

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名母親陳太太日前發現，13歲的女兒近10天未排便，一直找不出原因，女兒才告訴她，每次月經竟然只間隔7、8天就來了，她嚇得趕快帶女兒去看醫生。陳太太原以為是孩子經期不順，怎料醫師告知她是「絨毛膜癌合併無性細胞瘤」已進入晚期。

▲▼12歲女孩1個月2次月經，竟是癌症晚期。（圖／翻攝自微博）

▲▼12歲女孩1個月2次月經，竟是癌症晚期。（圖／翻攝自微博）

▲▼12歲女孩1個月2次月經，竟是癌症晚期。（圖／翻攝自微博）

▲ 女孩現正在進行化療。（圖／翻攝自微博，上同）

據《民生頻道》報導，陳太太表示，「孩子一開始就是一直咳嗽，然後不吃飯，7、8天，甚至8、9天都不大便，孩子跟我說『媽媽，我跟妳說一個秘密，我的月經不是28天來一次，我都7、8天來一次』。」

女孩表示，「我沒有感覺身體不舒服，但肚子很大，覺得肚子裡有東西，感覺胃要爛了一樣，然後很癢就一直抓皮膚。」目前已開始接受化療的她，已無頭髮，她表示，「我想再留一頭長髮，我也想一直陪著我的爸爸媽媽，能跟他們一起平平淡淡的過生活就好，但我為什麼會得這種病呢？」

女孩的主治醫師表示，絨毛膜癌合併無性細胞瘤，主要發生族群是青少年女性，沒有常規身體檢查的發現方法，提醒家長一定多留意觀察，孩子身體變化，「她已經是晚期了，肝臟多發轉移了，可能會危及性命。

▲▼12歲女孩1個月2次月經，竟是癌症晚期。（圖／翻攝自微博）

▲▼12歲女孩1個月2次月經，竟是癌症晚期。（圖／翻攝自微博）

▲陳太太悲痛萬分。（圖／翻攝自微博，上同）

陳太太忍不住落淚表示，「不知道為何女兒會得這種病，醫藥費已經花了好幾十萬（人民幣），她還這麼小，再難我都不想放棄。」

相關影片引起網友熱議，「肝轉移結局已經昭然若揭了」、「希望有奇蹟發生」、「人類在疾病面前太渺小了」、「孩子有啥不舒服的要跟大人說啊」、「孩子加油，希望奇蹟降臨！早日康復」、「正值青春，一定要好起來」。

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